Жемчужина мировой эпики

Сегодня в Республиканском Доме дружбы начала работу Международная научно-теоретическая конференция «Духовное наследие тюркских народов в контексте мировой цивилизации: эпос «Алпамыс-батыр».

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ее организаторы – Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Фонд тюркской культуры и наследия, Национальный комитет по нематериальному культурному наследию РК.

– «Алпамыс-батыр» справедливо называют жемчужиной мирового эпического наследия, одним из величайших произведений мирового фольклора, – отмечает генеральный директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, академик НАН РК Кенжехан Матыжанов. – Эпос содержит ценную историческую и этнографическую информацию, передает монументально-реалистическую картину народной жизни. «Алпамыс-батыр» является общетюркским достоянием. Основная идея эпоса – борьба народа за независимость, утверждение справедливой и мирной жизни.

В адрес организаторов и участников форума поступили поздравления от Государственного советника РК, председателя Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлана Карина, министра культуры и информации Аиды Балаевой, министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Райымкуловой.

Фольклорное наследие и современность – основное направление работы научно-тео­ретической конференции в Алматы. Известные фольклористы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана будут говорить об историко-культурном и научном значении эпоса «Алпамыс-батыр» в национальном и мировом пространстве, об эпической традиции и сказительском искусстве. Современные исследователи реконструируют ритуально-мифологическую модель мира, рассматривая национальные варианты и версии «Алпамыс-батыра» как макроэпическую и мегасистемы.

Эпос, был убежден Шокан Валиханов, дает «полную картину прошедшей исторической и духовной жизни народа». Первая, самая ранняя версия эпоса «Кисса-и Алпамыс» казахского этнографа и поэта Жусипбека Шайхислам­улы увидела свет в Казани в 1899 году. Тексты вариантов эпоса были подготовлены и изданы Абубекером Диваевым, Сакеном Сейфуллиным, Сабитом Мукановым. Вклад в научное изучение «Алпамыс-батыра» внесли Мухтар Ауэзов, Малик Габдуллин, Хажим Жумалиев, Алькей Маргулан, Нина Смирнова и другие исследователи.

Отметим, что в узбекском фольклоре более сорока версий эпоса, в казахском – более десяти. На протяжении своего более чем тысячелетнего развития (1000-летие эпоса под эгидой ЮНЕСКО отмечалось в 1999 году) эпическое сказание эволюционировало от богатырской песни к эпической поэме большого масштаба. Пример «Алпамыс-батыра» показывает, что эпическое повествование необязательно связано с письменной фиксацией и литературной обработкой сказания, которое получило распространение на огромной территории от Алтая до Урала и Волги, Закавказья.

В рамках международной научно-теоретической конференции в Алматы состоится презентация книги «Алпамыс-батыр», пройдет обсуждение международными экспертами номинации эпоса «Алпамыс-батыр» как эпического, исторического, поэтического и музыкального образца для включения в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.