Женщина стреляла в дом певицы Рианны

Происшествия,США
145
Айман Аманжолова
корреспондент

Ее обвинили в покушении на убийство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница штата Флорида, задержанная за стрельбу в сторону дома певицы Рианны, обвиняется в покушении на убийство. Как сообщает NBC News, всего против 35-летней Иванны Ортис выдвинуто десять обвинений, включая использование полуавтоматической винтовки и стрельбу по жилому строению. Суд назначил женщине залог в размере $1,85 млн. В случае если ее вина будет доказана, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье в районе Беверли-Крест в Лос-Анджелесе. К дому, где проживает Рианна с мужем, рэпером A$AP Rocky, и тремя детьми, подъехал белый автомобиль Tesla. Управлявшая им Иванна Ортис открыла огонь по дому, где в тот момент кроме семьи находился еще обслуживающий персонал. Пули попали в дом певицы, трейлер во дворе и дом соседей. Женщина скрылась с места происшествия, но была задержана через полчаса. В ее автомобиле найдены гильзы, парик, винтовка AR-15, запасные патроны. Никто в обстрелянных домах не пострадал.

#нападение #США #Рианна

