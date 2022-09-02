Женщина убила 75-летнюю пенсионерку ради цепочки в Костанае

Убийство пенсионерки раскрыли за 2 часа полицейские в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение в полицию о том, что в подъезде дома в Костанае обнаружен труп женщины поступило от мужчины – жильца многоэтажки. Он сразу вызвал скорую помощь и полицию.

Начальник Департамента полиции региона Ерлан Омарбеков отметил, что к раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции области и города. Через 2 часа убийство было раскрыто.

Задержана подозреваемая – 45-летняя не работающая женщина, у которой были изъяты вещественные доказательства.

Мотивом убийства стала корысть. 75-летняя женщина возвращалась домой из гостей, на ней были золотые украшения. Подозреваемая увидела, как пенсионерка заходит в подъезд, зашла вслед за ней, нанесла несколько ножевых ранений и сорвала цепочку.

У задержанной изъяты вещественные доказательства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, начато досудебное расследования на по части 2 уголовной статьи «Убийство».