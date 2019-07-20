Происшествия
Женщина выпала из автобуса и погибла в Алматинской области
В Алматинской области из движущегося автобуса выпал пассажир. Женщина скончалась, не приходя в сознание. По словам свидетелей, трагедия случилась из-за несоблюдения водителем правил безопасности – транспорт ехал с открытыми дверями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.   

Долгожданная поездка на историческую родину для 47-летней жительницы Монголии оказалась роковой. Жайнагуль Халык приехала в Алматы всего на пару недель. Осмотрев достопримечательности мегаполиса, женщина отправилась навестить родственников, проживающих в селе Умбетали. Путь она решила преодолеть на пригородном автобусе, села в него в районе рынка Алтын-Орда. И даже не обратила внимания, что из-за духоты водитель не закрыл двери. На одном из поворотов, рассказывают очевидцы, женщина выпала из движущегося автобуса.

"Все рассказывают разные версии случившегося. Водитель автобуса говорит, что не разгонялся, развернулся на повороте, услышал крики из салона и притормозил. Сами пассажиры говорят, что дверь салона была открыта всю дорогу, когда Жайнагуль выпала, они начали кричать и просить остановиться. Но остановился автобус только проехав метров двадцать. Водитель даже не заметил, что выпал пассажир", – рассказывает брат погибшей Мейрамбек Сайран.

Полученные Жайнагуль Халык травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина сильно ударилась головой, скончалась, не приходя в сознание. Родные переживают, что трагедия может повториться. Так как обветшалые автобусы, необорудованные кондиционерами, продолжают ездить с открытыми дверями. На состояние транспорта жалуются и пассажиры.

Алматы с Узынагашем связывают 20 маршрутов. Ежедневно эти автобусы перевозят около 1300 пассажиров. Практически весь транспорт устарел, признают специалисты.

"Маршруты проходят через село Узын-агаш, через районный центр – село Узын-агаш. Очень немалый пассажиропоток. Состояние автобусов, как вы сами видели, недостаточно соответствуют предъявленным требованиям. По этому вопросу мы обращались к руководству автопарка, но на сегодняшний день пока обновления автопарка не было", – говорит главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Алматинской области Салауат Ибрагимов.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека". После проведения экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение.

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