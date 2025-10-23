Это первый случай в Алмате, когда дроппер — человек, предоставивший свои реквизиты для незаконных операций, привлечен к уголовной ответственности и взят под стражу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Напомним, уголовная ответственность за дропперов введена 16 сентября 2025 года. Новая норма направлена на борьбу с финансовыми посредниками, через которых мошенники обналичивают и переводят похищенные средства. Установлено, что индивидуальноый предприниматель предоставила свои регистрационные данные и QR-код неизвестным лицам.

Через указанные реквизиты впоследствии осуществлялись подозрительные переводы денежных средств, имеющие признаки участия в мошеннических схемах.

Женщина водворена в изолятор временного содержания.