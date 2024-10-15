Женщину с двойным гражданством выдворили из РК

Теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет

Фото: ДП Костанайской области

В Узункольском районе выявили факт двойного гражданства у 24-летней гражданки Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области

При пересечении границы, в ходе проверки на пункте пропуска установлено, что в июле 2024 года она приобрела гражданство РФ, однако не уведомила об этом заинтересованные государственные органы в установленный срок – 30 дней.

За нарушение миграционного законодательства женщина привлечена к адмответственности. Судом ей назначено наказание в виде выдворения из страны с запретом на въезд в РК на срок 5 лет.

«С начала года за использование документов, удостоверяющих личность гражданина РК, а также за несообщение о приобретении иностранного гражданства полицейские привлекли к адмответственности более 40 граждан», – отметили в полиции.

Полиция напомнила, что за использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство РК, предусмотрен штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге). За несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства – штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо адмвыдворение за пределы страны.