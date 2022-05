Статьи Женственность, элегантность, эпатаж Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Fashion-событие открыл Алексей Чжен – именитый казахстанский стилист, один из основателей Kazakhstan Fashion Week. Он предложил легкие пальто, укороченные брюки и платья-рубашки. Их отличие – простые линии, легкие материалы и монохромная цветовая гамма. Деталью коллекции стал клатч, украшенный плюшевым медведем.



Камилу Курбани, молодого, но уже известного модельера, на новую коллекцию вдохновили красоты родной природы. Новой изюминкой ее бренда стали принты с казахстанскими пейзажами.



А вот Айнур Турисбек воодушевили драйв и энергия мотокросса. В результате дизайнер сотворила микс боксерской и байкерской тематики, разбавленный темой космоса и милитари. В ее коллекцию, которая была представлена на Парижской неделе моды, вошли хипстерские пальто, авиаторские куртки со съемной портупеей, комбатские брюки-карго, прозрачные платья-трансформеры. Эпатажные наряды дополняют сумки в виде боксерских груш и рюкзаки из телячьей кожи.



Нежность, красоту и легкость воплотили в одежде для осени и зимы дизайнеры бренда Anthena Clothing for Brosh – Ольга Ким и Анна Легай. Их коллекция выполнена в стиле минимализма, преимущественно в пастельных тонах из шелка, хлопка, шифона, органзы и других материалов.



Пожалуй, самую яркую коллекцию под названием let me be me продемонстрировала Айя Аволи. В КFW молодой дизайнер приняла участие второй раз. На этот раз Айя предпочла эпатажные наряды нестандартного кроя, неожиданное сочетание ярких цветов, шелк и органзу.



Смело экспериментируя с фактурами материала, стилем и цветом, новыми идеями продолжает удивлять молодой дизайнер Тамара Ламанкуева. Она создала брюки, платья, свитера с множеством дырок и подчеркнула образ кожаными и меховыми жилетами.



Единственную полноценную мужскую коллекцию – стильную, удобную и практичную – представила Айдана Кожагельдина.



"Первым делом – самолеты!" – решила Лария Джакамбаева и сотворила образ девушки, которая горит желанием покорить небесное пространство. Свою героиню она нарядила в короткие авиаторские куртки, брюки-галифе, объемные пальто, комбинезоны и платья с накладными карманами и меховыми вставками.



Создавать максимально удобные и простые вещи, которые хочется и нужно носить, стремится Дария Акрапова. Именно такую одежду – без принтов, рюшей, страз и прочих новомодных деталей, в спокойных неброских тонах, и предложила дизайнер.



Модные тенденции на следующий холодный сезон на KFW задали и другие отечественные бренды.



Вновь засветились на нынешней неделе дебютанты – победители и самые яркие участники конкурса молодых дизайнеров Open Way 2014. В их числе Жулдызай Рысбекова. В своей дебютной коллекции, созданной в основном из бархата, она возвратилась к силуэтам 40–50-х годов. А, к примеру, другой новичок этого модного мероприятия – Александра Цхай – приятно удивила мужскими и женскими костюмами, кардиганами, жилетами с индейскими мотивами на современный лад.



Из зарубежных гостей KFW вновь не пропустила ее постоянный участник Кэти Чхиквадзе. Грузинский дизайнер продолжает создавать изысканные и утонченные наряды в классическом стиле. Пальто, плащи и платья черного и золотисто-бронзовых цветов, украшенные мехом; струящиеся воздушные наряды в крупный горох – такие новые модели увидела наша публика.



Ее соотечественница Саломе Аманатишвили с брендом Salle De Mode предложила минималистичный комфортный образ в черном цвете и бежево-серых оттенков.



Гость KFW из Италии Марио Диче порадовал показом элегантных вечерних платьев от мини до макси из таких материалов, как шифон, трикотаж, тюль и кружева.



Была продемонстрирована и последняя коллекция Vanity Voice – российского бренда, специализирую­щегося на меховых изделиях. Модели дефилировали в шубах, полушубках и жакетах премиум-класса и кашемировых пальто с отделкой из разноцветного меха.



Польского дизайнера Хафиз Хан вдохновила утонченность и поэтичность прекрасных женщин Востока. Невесомая органза, тончайший шелк, едва осязаемый шифон подчеркивают красоту и грацию восточных красавиц. Ручная роспись по ткани, декорирование платьев стразами и бисером придают образу роскошь и изыск.



По традиции в рамках проекта были организованы fashion-выставки и презентации.



А 24 и 25 апреля KFW пройдет в Астане.