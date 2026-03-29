Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной победительницей турнира серии ITF W15 в Нагпуре. К завоеванному ранее титулу в парном разряде Жибек добавила трофей в одиночной сетке, не оставив шансов соперницам на кортах Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК



В решающем матче Куламбаева (№419 WTA) встретилась с местной теннисисткой Сонал Патил (№1159 WTA). Жибек с первых минут завладела инициативой и продемонстрировала тотальное доминирование. Финальный поединок завершился уверенной победой казахстанки в двух сетах – 6:1, 6:3.



Этот двойной триумф в Нагпуре имеет особое значение: победы в одиночном и парном разрядах стали для Жибек первыми титулами в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы. Куламбаева подтвердила свой класс, показав отличную физическую форму и психологическую устойчивость на протяжении всей турнирной дистанции.



Напомним, 10-11 апреля Жибек Куламбаева представит национальную сборную Казахстана в квалификации командного чемпионата мира – Billie Jean King Cup. В Астане нашей команде предстоит сразиться со сборной Канады.