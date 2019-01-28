​Жилье для молодежи

По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики области Нурлана Кунтуова, строительство жилья для молодежи реализуется в рамках объявленного Главой государства Года молодежи и призвано обеспечить жилплощадью сотни молодых актюбинцев, нуждающихся в собственной крыше над головой. В связи с чем по поручению главы региона Бердыбека Сапарбаева акимат Актобе и управление по вопросам молодежной политики совместно с АОФ «Жилстройсбербанк Казахстана» уже приступили к реализации уникальной программы по обеспечению жильем молодежи и молодых семей. Принять участие в ней имеют возможность жители области в возрасте до 29 лет. Они могут претендовать на однокомнатные квартиры площадью 40–50 кв. м, при этом первоначальный взнос за жилплощадь в среднем составит 350 тыс. тенге, а ежемесячный платеж – 35 тыс. тенге.