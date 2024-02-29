Житель Актобе пытался продать свою почку

Приговором суда ему назначено 1,5 года лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кокшетауский горсуд

Фото: Акмолинский областной суд

Сообщается, что 25-летний житель города Актобе совершил покушение на незаконную сделку по продаже собственной почки (ст.24 ч.3, ст.116 ч.1 УК).

Судом установлено, что в соцсети он опубликовал объявление о продаже собственного внутреннего органа по договорной цене и был задержан при заключении сделки с условным покупателем, иммитирующим преступную деятельность, который оказывал добровольное содействие сотрудникам полиции.

Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания, суд учел его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда ему назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль. Судебный акт еще не вступил в законную силу.