Его доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Департамента АФМ по области Улытау, подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование, передает Kazpravda.kz

В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс. тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.

Как выявило следствие, с целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.

Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.

Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство, добавили в АФМ.