Жители Костаная выкапывают в скверах живую изгородь, воруют цветочные горшки, установленные вдоль улиц, и ломают свежевысаженные молодые деревья

Общество
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Валентина Марущенко

В конце апреля на семи главных улицах Костаная закипела широкомасштабная работа по озеленению города. Впервые за последние годы в областном центре решили навести порядок с зелеными насаждениями: вырубить старые и больные де­ревья, а на их месте посадить новые, в отдельных случаях невиданных прежде в местных широтах видов и сортов.

фото из архива "КП"

И это не просто чей-то каприз, а рекомендации научных сотрудников старейшего и главного в Казахстане Ботанического сада, иначе говоря – Института ботаники и фитоинтродукции, которые почти год вели оценку физиологического и экологического состояния имеющихся в Костанае растений.

Благодаря их рекомендациям на улицах и скверах областного цент­ра появились живые изгороди из кизильника, а также молодые де­ревья хвойных и лиственных пород. В общей сложности высажено более 2 000 саженцев деревьев и свыше 70 тыс. корней кустарника.

Кроме того, учитывая печальный опыт прошлого года, в нынешнем сезоне право заниматься высадкой цветов в Костанае досталось местному подрядчику, который уже приступил к работам. Цветочное оформление также обещает быть разнообразным.

– В текущем году на устройство цветников заключен договор с подрядной организацией на сумму 143,3 миллиона тенге. В общей сложности будет высажено 784 тысячи корней саженцев, то есть площадь цветников составит 31 тысячу квадратных метров. Планируется установить порядка 20 тысяч цветочных горшков, в которых будет высажено 240 тысяч корней саженцев. Кроме того, будет выполнена высадка цветов в парковых зонах в количестве 197 миллионов 592 тысяч корней, – рассказал руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов. – Нами заключен договор с подрядной организацией ТОО «Жаңа Өмір», в рамках которого, на примере кольцевой развязки улиц Карбышева и Уральская, начаты работы по посадке многолетних цветов на кольцевых развязках на сумму 88,5 миллиона тенге. Потенциальному поставщику необходимо будет предоставить три варианта дизайна рокария, иметь в штате специалистов с высшим образованием по направлению агрономии и экологии, а также обеспечить стопроцентную приживаемость насаждений. Технической спецификацией предусмотрены следующие виды растений: ель зеленая, спирея японская, можжевельник скальный, кизильник, пузыреплодник, гортензия, дерен, ирисы, лапчатка, жасмин, спирея серая и барбарис красный.

Словом, город преображается и сияет новыми красками.

Однако не всем его жителям старания чиновников и подрядчиков пришлись по душе. Иначе как еще объяснить случаи вандализма, зафиксированные на прошлой неделе?

Впрочем, если говорить о первой попытке стащить прямо с цент­ральной улицы города цветочный горшок, то здесь ситуация совсем иная. Бабушке так приглянулись цветы, что ей захотелось украсить ими свой придомовой участок. Но не вышло. Старушку нашли, цветы отняли – все же собственность государства. Строго бабушку наказывать не стали, лишь пожурили и объяснили, что так делать нельзя. А вот с другими нарушителями благоустройства разговор будет жестким.

– 24 мая в 9.30 на пульт 102 пос­тупило сообщение, что по улице Дощанова – Темирбаева неустановленная автомашина, управляемая неустановленным водителем, совершила наезд на свежевысаженные сосны, после чего скрылась с места происшествия. По данному факту возбуждено административное производство, принимаются меры, – сообщил дежурный инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная Богенбай Калиев.

Горе-водителю грозит штраф в размере 50 МРП, то есть почти такой же, как и нанесенный им ущерб отделу ЖКХ. Его не вписавшийся в поворот автомобиль почти с корнем вырвал три дерева – это были сосны, закупленные в Башкирии по 57 000 тенге каждая.

Ищут полицейские и «грабителей» растений живой изгороди. Установлено три факта воровства кизильника. В двух случаях кустарники отыскали в соседних дворах и вернули на мес­то, а вот куда делся еще один, как и те, кто их выкопал, только предстоит выяснить.

В списке вредителей новых саженцев не только горожане, но и подрядчики. Организация, проводившая монтаж металлических опор уличного освещения по ул. Бородина, привлечена к административной ответственности за самовольную обрезку деревьев.

– Это, конечно же, дикость, когда воруют цветочные горшки, выкапывают и ломают саженцы. Мы же сажаем их для того, чтобы наш город был красивым. Все усилия, которые вкладываются в благоустройство города, предпринимаются для удобства и комфорта его жителей. Призываю горожан уважать наш совместный труд и беречь то, что делается, – резюмировал аким Костаная Марат Жундубаев.

#город #Костанай #вандализм #жители #саженцы #озеленение города

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