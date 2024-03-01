Жители области Абай говорят слова благодарности в адрес сотрудников департамента полиции
13
Флора Левина
Стражи порядка, обеспечивая покой и безопасность граждан, нередко приходят на помощь людям, рискуя своими жизнями и здоровьем. Обычно журналист ищет одного героя для статьи, но в этот раз получилось так, что героев оказалось несколько. Они скромно отказываются от интервью и говорят, что ничего особенного не совершили. Каждый из них ежедневно выполняет служебный долг. И даже в их характеристиках сухим канцелярским языком написано: «Не считаются с личным временем, быстро и правильно ориентируются в сложившейся обстановке».