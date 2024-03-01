Жители области Абай говорят слова благодарности в адрес сотрудников департамента полиции

В начале февраля бойцы специального отряда быстрого реагирования вывели людей и вынес­ли газовый баллон из горящей квартиры в Семее. Адиль Кусман и Нурлыбек Менкешев во время обхода заметили на балконе пятого этажа одного из домов полыхающий огонь. В горящей квартире находилась девушка и ее несовершеннолетние брат и сестра. Вызвав пожарных, полицейские в первую очередь эвакуировали жильцов горящей квартиры и их соседей. А после этого, понимая, что существует угроза жизням других жильцов пятиэтажки, вернулись в квартиру и вынесли газбаллон. Та девушка искренне благодарила полицейских за спасение и проявленный профессионализм.

Благодарные отзывы полицейским высказывали в те дни и предприниматели сгоревшего торгового дома «Акшын». Полиция оцепила горевшее здание с момента его возгорания. Службу на месте пожара несут они и по сей день. Проведенный первоначальный осмотр после ликвидации пожара показал, что несколько павильонов не были задеты пламенем, отдельные бутики лишь частично повреждены, потому было принято решение о выдаче уцелевшего товара. И тут на помощь предпринимателям вновь пришли полицейские – они выносили из аварийного здания уцелевшие вещи и деньги, сопровождали людей. Трое суток без сна и отдыха. «Огромное им за это спасибо», – говорили тогда бизнесмены.

Нельзя не отметить и тех, кто пришел на помощь пленникам зимней стихии. Февраль в области Абай выдался снежным. Почти ежедневно приходят сообщения о закрытии дорог. Но многие игнорируют подобные предупреждения и чаще всего попадают в беду. А в итоге пат­рульным полицейским чуть ли не круглосуточно приходится вызволять большегрузы из снежных заносов, легковые машины, опрокинувшиеся в кюветы, съехавшие с трассы.

Две недели назад вся страна следила за ситуацией на трассе Омск – Майкапчагай в Кокпектинском районе. Сотни машин из-за сильной метели оказались в снежном плену. Людей пришлось эвакуировать с помощью вертолетов. Чтобы колонна не сбилась с пути, впереди нее шел майор полиции Дархан Кайрханов. Его коллеги следовали вдоль колонны, беседовали с водителями, чтобы не создавалась паника. Кроме этого, стражи порядка обеспечили путников горячим чаем и питанием. Уже после, оправившись от шока, люди со слезами на глазах благодарили полицейских, пришедших к ним на помощь.

А тем временем в Абайском районе стражи порядка спасали жизнь пастуха. 54-летний мужчина отправился за овцами на выпас и потерялся. Более 30 сотрудников на четырех автомобилях УАЗ, на ЗИЛ-131 с повышенной проходимостью и на двух «Нивах-МАРШ» в условиях непогоды искали его в степи.

А на бескрайних просторах морозы нешуточные, полицейские запустили дрон, но из-за холода он постоянно выходил из строя. Тогда стали прочесывать местность пешком. Двое суток шли непрерывные поиски. Наконец, одна из поисковых групп обнаружила пастуха в тридцати километрах от зимовки.

Далее, 22 февраля в два часа ночи на канал «103» поступило обращение о том, что в степи, примерно в четырех километрах от зимовки «Шабак» в Жарминском районе, двое мужчин по­дают сигнал о помощи. Звонивший сообщил, что он и его коллега вечером выехали из зимовки в сторону села Суыкбулак. В пути дизтопливо в тракторе замерзло, и мужчины решили вернуться обратно пешком, но заблудились. Мобильная связь временами пропадала, да и телефон при минусовой температуре уже начинал разряжаться. Блуждая по степи, мужчины периодически звонили в экстренные службы, сообщая, что сильно замерзли. На вызов о помощи сразу же выехали участковые инспекторы полиции Жарминского района.

– Поиск усложнялся отсутствием координат от заблудившихся. Капитан полиции Дастан Иманов и лейтенант Еркебулан Самалхан решили двигаться по следам от колес в направлении, откуда мужчины выехали, чтобы определить приблизительное местоположение. Автомобиль полицейских застрял в снежной ловушке. Несмотря на это, они решили продолжить поиски пешком, осознавая, что при температуре воздуха минус 39 градусов каждая минута на счету, – отметили в ДП области Абай.

Подвергая опасности себя, полицейские все же нашли трактористов в двух километрах от места, где они оставили трактор.

– Самым сложным оказался обратный путь к служебной машине. Время шло медленно, и нам приходилось помогать обессиленным от мороза сельчанам продвигаться вперед. Взрослые мужчины не могли удержать слез радости, и все благодарили нас. Мы возвращались домой с чувством полного удовлетворения, зная, что сделали все возможное, чтобы спасти этих людей, – вспоминал капитан полиции Дастан Иманов.

А вот о том, что сами во время поисков получили обморожения, полицейские скромно промолчали.

Майор полиции Назым Женыс­кайыр – инспектор по защите женщин от насилия района Аксуат области Абай. Ее служба в органах внутренних дел началась в 2011 году в должности техника информационно-технической группы отдела внутренних дел Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

С 2021 года Назым осуществляет служебную деятельность в сфере семейно-бытовых отношений, обеспечивая защиту прав, сохранение жизни и здоровья женщин и неотвратимость наказания для дебоширов. За три года службы она столкнулась с множеством семейных историй и проблем.

– Самое сложное в моей деятельности – это видеть слезы детей, страх и боль в их чистых глазах. После этого я очень долго разговариваю с отцом и матерью, пытаясь донести до них всю серьезность ситуации, – говорит Назым Женыскайыр.

О внутреннем психологичес­ком состоянии детей, методах работы с трудными подростками, причинах совершения ими правонарушений и преступлений Назым знает не понаслышке, ведь шесть лет ее служебной дея­тельности в правоохранительной системе посвящены работе в ювенальной полиции. А сейчас она строго контролирует ситуацию в 13 семьях, проживающих на тер­ритории района Аксуат, в которых мужья допустили неправомерные действия в отношении жен.

– Я считаю своим долгом оказать помощь каждой женщине, которая попала в сложную ситуацию. В такие моменты во мне говорят сразу три голоса – сотрудника полиции, женщины и матери. И я прислушиваюсь к каждому, принимая важные решения, – рассказывает Назым Женыскайыр.

И женщины, которых удалось защитить от домашних тиранов, и помирившиеся супруги искренне благодарны ей за это.

Это лишь несколько случаев, в которых стражи порядка пришли на помощь. В департаменте полиции области Абай говорят, что каждый их сотрудник, присягнув когда-то на верность Родине и своему народу, всегда готов прийти на помощь.