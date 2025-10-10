Жительница Есиля лишилась 24 млн тенге на платформах Growell и Monetfex

Мошенничество
118
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Граждане продолжают доверять незнакомцам свои деньги в надежде получить дивиденды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на постоянные предупреждения стражей порядка о фактах обмана граждан, все еще находятся желающие обогатиться на различных инвестплатформах. Очередной жертвой такого обмана стала жительница города Есиль, которая за четыре месяца лишилась 24 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Об инвестиционной платформе Growell потерпевшая узнала из сети Инстаграм. После того, как она зарегистрировалась, с ней связался менеджер компании, сообщив, что для активации ее рабочего кабинета необходимо внести 1 млн тенге. После аферисты, обещая выгодные дивиденды, стали умело заманивать ее дальше. Акмолинка верила им и переводила крупные суммы. Тогда она отдала мошенникам более 19 млн тенге, вырученных от продажи квартиры, переводила заработную плату, а также деньги от продажи скота и другие средства. Но когда она захотела обналичить свой счет, мошенники предложили ей осуществить несколько транзакций. В результате все деньги были переведены на счета третьих лиц.

В это же время на связь с заявительницей вышли менеджеры другой инвестиционной платформы и предложили свой метод быстрого обогащения. Женщина отказалась, но мошенники все же сумели убедить ее, да так, что на ее имя был оформлен кредит в размере 5 млн тенге. Таким образом, всего за несколько месяцев акмолинка потеряла весьма крупную сумму.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Полицейские еще раз убедительно призывают граждан быть бдительными.

 

#мошенники #Growell #Monetfex

