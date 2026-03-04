Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом

Статьи,Ситуация
94
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Строительство путепровода в Петропавловске должно решить транспортную проб­лему в городе. Но для одной семьи этот проект обернулся тревогой за собственный дом. Жительница города Марина Сазонова утверждает, что после начала стройки в ее доме просела стена, а до потока машин всего несколько десятков шагов.

Фото Марины Сазоновой

Дом Марины Сазоновой находится в районе 4-го проезда Шмидта. По ее словам, строительные работы велись практически вплотную к дому.

– Была большая нагрузка на грунт. Дом старый. Его затопило, летний водопровод сломали, сарай повело, – рассказала женщина на приеме у акима Петропавловска Серика Мухамедиева.

Главная проблема – это расстояние от ее дома до путепровода. Марина Сазонова говорит, что до подъема на мост всего 15 м. Когда движение будет открыто, поток автомобилей окажется буквально над ее участком:

– Высота путепровода около восьми метров. Когда запустят машины, они будут прямо над головой...

Свои опасения женщина подкреп­ляет ответом из Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Казахстана. В официальном письме говорится: «Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимают в соответствии со СП РК 3.01-102 и требова­ниями раздела 15, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до застройки территорий садоводческих и дачных товариществ, 50 и 25 м – для дорог IV категории соответственно».

Однако в акимате считают, что вопрос о сносе домов определяется­ исключительно проектной документацией.

– Когда разрабатывается проект, проектировщики выходят на местность и определяют объекты. Все, что попадает под снос, указывается.­ Адреса прописываются заранее. Мы сносим только те дома, которые предусмотрены проектно-сметной документацией, – пояснил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

По его словам, конструкция путепровода также влияет на требования к застройке. Он построен не на земляной насыпи, а на специальных бетонных блоках.

– Если бы мы начали насыпать землю, радиус сноса был бы значительно больше. Но здесь применена фиксированная конструкция – стенка застройки. Рядом с вашим домом не земляная насыпь, а блоки, – сказал глава города.

Тем не менее тревога жительницы остается.

– В любом случае я буду жить прак­тически под мостом, – говорит она, не теряя надежды на переселение.

В ответ аким города заявил, что принять решение о сносе дома по личному усмотрению он не может:

– Я действую в рамках проекта. Если есть сомнения, можно обратиться в суд или в ГАСК. Если там найдут нарушение в проекте, тогда могут обязать проектировщика устранить его.

После этого обращения Марины Сазоновой на место выезжали представители Государственного архитектурно-строительного контроля.

– Они замерили расстояние от дома до подъема на мост, высоту конструкции. Сказали, что направят свое письмо в акимат, – сообщила она в телефонном разговоре.

#строительство #Петропавловск #путепровод

Популярное

Все
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Триумф в Линце
Золотой пируэт в Альпах
Простая арифметика
«Время тюльпанов»
Мир перемен и судьба цивилизации
Социально значимый – экономически невыгодный?..
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Покупка в Интернете – кот в мешке
Воплотят инфраструктурную программу
Как ИИ и Big Data открывают недра
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
Пятая графа
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Важная глава в истории страны
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Слово о замечательном человеке
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Жизнь на жайляу
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Важная глава в истории страны
Как ИИ и Big Data открывают недра
Покупка в Интернете – кот в мешке
Социально значимый – экономически невыгодный?..

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]