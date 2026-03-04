Дом Марины Сазоновой находится в районе 4-го проезда Шмидта. По ее словам, строительные работы велись практически вплотную к дому.

– Была большая нагрузка на грунт. Дом старый. Его затопило, летний водопровод сломали, сарай повело, – рассказала женщина на приеме у акима Петропавловска Серика Мухамедиева.

Главная проблема – это расстояние от ее дома до путепровода. Марина Сазонова говорит, что до подъема на мост всего 15 м. Когда движение будет открыто, поток автомобилей окажется буквально над ее участком:

– Высота путепровода около восьми метров. Когда запустят машины, они будут прямо над головой...

Свои опасения женщина подкреп­ляет ответом из Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Казахстана. В официальном письме говорится: «Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимают в соответствии со СП РК 3.01-102 и требова­ниями раздела 15, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до застройки территорий садоводческих и дачных товариществ, 50 и 25 м – для дорог IV категории соответственно».

Однако в акимате считают, что вопрос о сносе домов определяется­ исключительно проектной документацией.

– Когда разрабатывается проект, проектировщики выходят на местность и определяют объекты. Все, что попадает под снос, указывается.­ Адреса прописываются заранее. Мы сносим только те дома, которые предусмотрены проектно-сметной документацией, – пояснил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

По его словам, конструкция путепровода также влияет на требования к застройке. Он построен не на земляной насыпи, а на специальных бетонных блоках.

– Если бы мы начали насыпать землю, радиус сноса был бы значительно больше. Но здесь применена фиксированная конструкция – стенка застройки. Рядом с вашим домом не земляная насыпь, а блоки, – сказал глава города.

Тем не менее тревога жительницы остается.

– В любом случае я буду жить прак­тически под мостом, – говорит она, не теряя надежды на переселение.

В ответ аким города заявил, что принять решение о сносе дома по личному усмотрению он не может:

– Я действую в рамках проекта. Если есть сомнения, можно обратиться в суд или в ГАСК. Если там найдут нарушение в проекте, тогда могут обязать проектировщика устранить его.

После этого обращения Марины Сазоновой на место выезжали представители Государственного архитектурно-строительного контроля.

– Они замерили расстояние от дома до подъема на мост, высоту конструкции. Сказали, что направят свое письмо в акимат, – сообщила она в телефонном разговоре.