В области Абай осужденная после ограничения свободы снова оказалась в колонии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

33-летняя жительница Усть-Каменогорска осуждена за мошенничество, приговором суда ей было назначено три года лишения свободы. Для отбывания наказания осужденная прибыла в женскую колонию области Абай. За примерное поведение, соблюдение правил внутреннего распорядка, а также отбытие фактического срока наказания лишение свободы было заменено на ограничение свободы сроком на один год и десять месяцев.

Осужденная была поставлена на учет в службу пробации, ей были разъяснены порядок и условия отбывания наказания. Однако, несмотря на это, она стала нарушать условия и порядок отбывания наказания, а именно не являлась на регистрацию и отсутствовала по месту жительства при проверке. За что ей было заменено ограничение свободы на лишение свободы, на неотбытый срок один год и семь месяцев.

«Сейчас осужденная снова отбывает наказание в женской колонии области Абай. По выходе с карантинного отделения она будет трудоустроена в пекарный цех учреждения», — сообщает начальник специального отдела Светлана Голикова.

Осужденная поделилась, что, став на учет в службу пробации, не осознала всю серьезность отбывания наказания.