Жительницу Усть-Каменогорска отправили в колонию за нарушение условий ограничения свободы

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В области Абай осужденная после ограничения свободы снова оказалась в колонии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

33-летняя жительница Усть-Каменогорска осуждена за мошенничество, приговором суда ей было назначено три года лишения свободы. Для отбывания наказания осужденная прибыла в женскую колонию области Абай. За примерное поведение, соблюдение правил внутреннего распорядка, а также отбытие фактического срока наказания лишение свободы было заменено на ограничение свободы сроком на один год и десять месяцев.

Осужденная была поставлена на учет в службу пробации, ей были разъяснены порядок и условия отбывания наказания. Однако, несмотря на это, она стала нарушать условия и порядок отбывания наказания, а именно не являлась на регистрацию и отсутствовала по месту жительства при проверке. За что ей было заменено ограничение свободы на лишение свободы, на неотбытый срок один год и семь месяцев.

«Сейчас осужденная снова отбывает наказание в женской колонии области Абай. По выходе с карантинного отделения она будет трудоустроена в пекарный цех учреждения», — сообщает начальник специального отдела Светлана Голикова.

Осужденная поделилась, что, став на учет в службу пробации, не осознала всю серьезность отбывания наказания.

«Встретилась со своими старыми друзьями, вспомнила свою прежнюю жизнь, не оценила свободу и снова оказалась здесь, когда могла бы устроиться на работу, жить на свободе и вести нормальный образ жизни, не нарушая правила отбывания наказания. Замужем я не была и детей у меня тоже нет», — поделилась осужденная.

#наказание #осужденная #колонния

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