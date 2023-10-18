Жителям Газы грозит вспышка инфекционного заболевания, заявили В ООН

Это может произойти из-за нехватки питьевой воды, уточнили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Нехватка питьевой воды грозит жителям сектора Газа вспышкой инфекционного заболевания или смертью. Об этом заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Средний показатель потребления воды в Газе для всех нужд (питье, приготовление пищи, гигиена) сейчас оценивается в 3 литра в день на человека. Увеличивается потребление воды из небезопасных источников, что ставит население под угрозу смерти или вспышки инфекционного заболевания", - говорится в заявлении УКГВ.
"В Газе седьмой день подряд полностью отключено электричество", - отметило управление, добавив, что Всемирной организации здравоохранения во вторник удалось доставить в больницу Шифа топливо, что позволит продлить работу резервных генераторов еще на несколько дней. Запасы ресурсов в других больницах минимальны, подчеркнули в ООН.