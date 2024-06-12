Жителям Сингапура разрешат держать кошек в квартирах

В Сингапуре отменят запрет, который влечет за собой штраф в размере до 4 тыс. сингапурских долларов ($2970) и выселение домашнего животного из государственного жилья, действующий с 1989 года. В сентябре 2024 года новые правила и разрешения вступят в силу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Запрет распространяется на многоэтажные дома, подпадающие под ведение Совета по жилищному строительству и развитию (HDB), который был создан в 1960 году для решения жилищного кризиса. Из-за него многие жили в перенаселенных районах без надлежащих санитарных условий. Сегодня в квартирах HDB проживает более 80% населения.

По словам одного из владельцев кота, запрет на владение животными широко игнорируется в Сингапуре, известном законопослушной культурой. Но владельцы питомцев могут столкнуться с проблемами, только если соседи пожалуются на шум, запахи и иные неудобства.

На изменение политики в отношении животных повлияли граждане Сингапура. Общественные консультации показали, что подавляющее большинство — около 90%, принявших участие в опросе, — считают, что кошек следует разрешить в качестве домашних животных в домах HDB.

В соответствии с новыми правилами жителям многоквартирных домов разрешат иметь до двух кошек, а также одну собаку утвержденной породы при условии, что они пройдут бесплатный онлайн-курс владения домашними животными, чипируют и зарегистрируют их. Владельцам придется «принять разумные меры», чтобы защитить своих кошек от опасностей, например установить сетки или решетки на окна.

Новые правила вступят в силу с сентября, так как число владельцев животных неуклонно растет. Согласно отчету Euromonitor International, на который ссылается телекомпания CNA, в 2023 году в Сингапуре насчитывалось около 94 тыс. домашних кошек, что почти на 10% больше, чем в 2019 году.

9 июня психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, что питомцы, спящие рядом с хозяевами, могут благотворно влиять на психоэмоциональное состояние человека. Однако с медицинской точки зрения спать рядом с животным рискованно, считает она.