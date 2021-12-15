Живем одной семьей

В честь 30-летия Независимости РК национально-культурный центр украинцев «Оксана» организовал большое праздничное мероприятие.

Символично, что в канун знаменательной даты объединение отмечает и свое 25-летие. По словам заместителя председателя Розы Долженко, для НКЦ этот год юбилейный вдвойне. Поэтому при поддержке регионального филиала АНК, акимата области было решено провести большое праздничное мероприятие.

Для знакомства с традициями, духовно-культурным наследием украинцев современного Казахстана в фойе Дома дружбы была организована выставка, а в актовом зале состоялся концерт с участием народного хора «Оксана», детского образцового ансамбля «Барвинок», учащихся воскресной школы «Свитанок».

Стоит отметить, в составе коллективов немало представителей других национальностей, которые проявляют интерес к изучению украинской культуры, языка и традиций. Среди них казахи, русские, татары, немцы… Впрочем, такое же тесное взаи­модействие разных этносов наблюдается и в других ЭКО, а их при областном филиале АНК сегодня насчитывается 18.

С 25-летним юбилеем украинский центр поздравила заведующая секретариатом областного филиала АНК Маржан Корганбаева, а также руководители этнокультурных объединений. Сохраняя и развивая самобытную культуру, укрепляя единство и согласие, НКЦ «Оксана» является образцовым примером по воспитанию подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма.

Украинский центр активно участвует во всех общественно значимых и культурных мероприятиях города и области. Только в Актобе более 100 членов объединения. Филиал цент­ра действует в районе Мартуке, его возглавляет многие годы Виктор Гончарук. Тесную связь НКЦ поддерживает со средней школой им. Тараса Шевченко в селе Карабутак Айтекебийского района. В августе текущего года исполнилось 55 лет со дня присвоения этой школе имени великого Кобзаря.

При центре работает воскрес­ная школа, где изучают наравне с украинским и государственный язык. Немало учащихся становились призерами конкурсов на знание казахского языка.

Неудивительно, что со сцены Дома дружбы звучали песни как на украинском языке, так и на казахском. Это популярные «Қазақстан – қыран дала», «Армандастар», «Ридна маты моя», «Черешня буйно расцветае», задорная «Где б я ни ихала» и другие. В концертной прог­рамме были завораживающие хорео­грaфические номера, номер-дефиле с платками и другие запоминающиеся выступления.

– Казахстан – наша вторая родина, – отметила член НКЦ – преподаватель воскресной школы Татьяна Нечитайло. – В стране все этносы живут единой семьей, в дружбе и сог­ласии. И это самая главная ценность Казахстана за 30 лет Независимости.