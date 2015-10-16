Живет наследие музыканта Свежий выпуск 524 Юрий ЛИ, Кызылординская область

В творческом состязании приняли участие более двух десятков вокалистов из разных регионов страны, исполнивших знаменитые музыкальные произведения кызылординца.

Имя Нартая Бекежанова широко известно не только в Приаралье, но и за его пределами. Уникальный талант музыканта проявился еще в детстве, а особую известность он приобрел, став одним из самых ярких участников республиканских айтысов, на которых мастерски поднимал злободневные темы, смело и метко вскрывал пороки общества.

Кызылординцы увековечили память о нем – имя Н. Бекежанова присвоено родному поселку музыканта в Шиелийском районе, а в областном центре – музыкально-драматическому театру, есть в регионе и улицы, названные в его честь.

– В текущем году мы отмечаем 125-летие выдающегося казахского певца и композитора Нартая Бекежанова. Мы уверены, что в годы независимости наша молодежь по-новому взглянет на наследие Нартая и продолжит его музыкальные традиции, – отметил аким области Крымбек Кушербаев на открытии музыкального праздника.

Жюри, в состав которого вошли мэтры отечественного музыкального искусства, в том числе Рамазан Тайманов, Шахмардан Абилов, Алмас Алматов, Кажыбек Бекбосынов, нелегко было определить победителей. Впрочем, реакция заполненного до отказа концертного зала, горячие аплодисменты каждому из 22 конкурсантов, можно сказать, полностью совпала с мнением судей.

Гран-при достался кызылординцу Мухамедали Бекпеисову, первое место завоевала Акмарал Ногайбаева из Атырау, второе – астанинка Зульфия Баймырзаева, а третье – Дауренбек Аркенов из Караганды. Впечатлила жюри и зрителей своим звучным голосом и алматинка Макпал Бельгибай, признанная лучшей в номинации «Ән еркесі – Нартай».



