Живет такой парень

Сейчас парень родом из аула Карсакпай Улы­тауского района Карагандинской области служит в Кокшетау. Он – рядовой первой роты оперативного назначения части 5510 Национальной гвардии РК. Выпускник отделения казахских народных инструментов Жезказганского музыкального колледжа искусств, при этом свободно изъясняющийся на государственном языке, – настоящая находка для части. По словам Аркадия, в его семье на казахском не разговаривали, язык в детстве целенаправленно он не учил, получилось само собой.

Школа в их ауле смешанная, учился паренек в русском классе, общаясь понемногу с мальчишками-казахами, пока в 7-м классе казахский язык у них не стала вести завуч школы. Аркадий называет своего учителя настоящим педагогом, который с душой относился к своему предмету. Сумела она заинтересовать школьника так, что он с удовольствием продолжил осваивать язык. Успешно проявлял себя в школьных конкурсах и олимпиадах, стал бессменным дву­язычным ведущим школьных мероприятий, с чувством исполнял казахские и русские песни на сельских концертах. С пиететом относясь к музыкальным инструментам, умея немного наигрывать на дедовском баяне, тем не менее особого интереса к ним не проявлял. Видел себя Аркадий больше вокалистом. Пока в 11-м классе случайно не взял в руки домбру: одноклассник, учившийся в музыкальном колледже, показал ему азы игры на ней. Заинтересованный Аркадий не выпускал из рук инструмент в тот вечер часа четыре. С тех пор с домброй не расстается. Конечно, творческий юноша всегда знал, что домбра для казахов – это их жизнь, целая вселенная. Освоив удивительный древний инструмент, понял смысл этих слов.

После школы юноша решил подавать докумен­ты на вокальное отделение музыкального колледжа. В приемной комиссии, узнав, что абитуриент самостоятельно осваивает домбру, предложили поступить на отделение казахских народных инструментов. Он согласился. Профессиональное обучение требовало большого терпения и усидчивости, приходилось часами играть одно и то же, отрабатывая технику. Не раз Аркадий был близок к тому, чтобы бросить учебу, но всякий раз, видимо, включался характер, и переживания оставались во вчерашнем дне.

Окончил колледж Аркадий в 2022 году. Устроился на работу музыкантом в Казахский драматический театр имени Серке Кожамкулова города Жезказгана. Старательного парня, грезившего о сцене, заметили и предложили сыграть для начала одну из главных ролей – знаменитого жырау-сказителя, композитора-кюйши Кетбуқа – в кукольной постановке. Когда до премьеры оставалось совсем немного, начинающего актера забрали в армию…

В сегодняшней жизни солдата, подчиненной воинскому уставу, творчества достаточно. Воины части 5510 частенько участвуют в различных городских концертных программах, играют в КВН, а Аркадий Побединский – снова бессменный казахоязычный ведущий мероприятий. Судя по всему, отзывчивый солдат пользуется заслуженным уважением среди сослуживцев и командиров. И не только за то, что говорит на чистом казахском.

По мнению молодого человека, знающие казахский язык люди разных национальностей – не такая уж сегодня и редкость. Более того, среди них есть настолько хорошо им владеющие, что успешно обучают ему других. Поэтому, считает он, объяснять кому-то, к примеру, ребятам-сослуживцам, важность знания государственного языка – просто несолидно.

– Ну кто сегодня не понимает, что говорить на языке родной страны – это прежде всего проявление уважения к своей родине? Во-вторых, у молодежи появляются такие возможности для роста, что только не ленись, пользуйся ими себе на благо. Когда вижу удивленные лица людей, услышавших мою казахскую речь, сам в свою очередь удивляюсь, – улыбается Аркадий.

Конечно же, у парня случались курьезные случаи, когда он отвечал или парировал на казахском не ожидавшим от него такого хода собеседникам. А сегодня, добавляет он, для молодежи уже почти норма говорить и на трех языках.

Меньше месяца осталось Аркадию до окончания срока службы. Он, кажется, по-прежнему грезит сценой. После армии, говорит, ему хотелось бы продолжить учебу в вузе, получить актерскую профессию. Вместе с тем паренька, чувствующего себя органично и на военной службе, в последнее время стала интересовать и эта сфера. Видимо, год армейской жизни многое дал молодому человеку. Укрепив его внутренний и спортивный дух, укрепляет и во мнении, что встать крепко на ноги, достичь успехов в жизни и карьере можно, например, и на военной службе. В любом случае, где бы Аркадий ни оказался после армии – в оркестре народных инструментов, на театральной сцене или военном плацу – будет добросовестно выполнять свои задачи. Он уверен, что возможность заниматься в жизни тем, что нравится, видеть результат своего труда – большая привилегия.

История этого целеустремленного паренька не может не мотивировать, не вдохновлять его сверстников, сослуживцев и друзей стремиться к углубленному изучению государственного языка. Наверняка слыша, как русский парень в разговоре свободно переходит при необходимости на чистейший казахский язык, им сначала хочется понять, о чем он говорит, а потом и заговорить так же.