​Живые и светятся

В Восточном Казахстане крестьяне надевают на скот светоотражаю­щие ошейники, чтобы защитить животных от автомобилей.

Необычный проект был предложен полицейскими, прокурорами и руководителями исполнительной власти Абайского района. Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, степной отдаленный уголок области из­вестен развитым животноводством. В здешних хозяйствах содержится 293 тыс. голов скота, в том числе 86 тыс. КРС и 54 тыс. лошадей. При этом с начала года в районе зафиксированы 6 ДТП, когда автомобили совершали наезд на животных.

«Такие случаи происходят в темное и сумеречное время, когда видимость затруднена, – пояснили в депар­таменте. – Мы предложили владельцам скота в целях профилактики надеть на животных светоотражающие ошейники. Это сделает их заметными на дороге и позволит водителям заранее сбросить скорость».