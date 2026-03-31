Турнир собрал три команды и более 30 участников. Игры проходили в командном зачете. По итогам соревнований первое место занял детский центр «Чувствуя жизнь», второе – общество инвалидов Tiflosmart, третье – команда Молодежного общества инвалидов. Призеры награждены медалями и памятными подарками.

Медицинский техник по образованию, 48-летний Аскар Берекетов стал абсолютным рекордсменом турнира, набрав 128 баллов.

– Мы часто играем, это уже традиция, – делится он. – Впервые пришли в этот центр, обстановка здесь отличная, все продумано для людей. Но нам нужны спонсоры. С хорошей поддержкой мы могли бы тренироваться чаще и выступать на более высоком уровне.

Как отметил председатель Молодежного общества инвалидов Мурат Абдумомынов, ранее соревнования проводились в «Думане», но боулинг-центр там закрылся. В этом году нашли новую площадку и решили возобновить турнир, поскольку интерес со стороны участников растет.

Главная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и развитие доступного спорта. Сегодня в Казахстане насчитывается около 780 тыс. людей с инвалидностью и порядка 20% из них – молодежь.

– Мы хотим, чтобы такие турниры проходили во всех городах. Причем речь идет не только о боулинге. Есть направления, которые в Казахстане пока развиты слабо, например, парусный спорт, стрельба из лука, футбол для незрячих, – подчеркнул Мурат Абдумомынов.

Организация активно работает и в вопросах образования и трудоустройства. Совместно с центром трудовой мобильности проводятся консультации, реализуются программы поддержки и сопровождения. Отдельное внимание уделяется созданию условий для обучения людей с инвалидностью в колледжах и вузах.

В планах на этот год – запуск новых инициатив, связанных с научными разработками и цифровыми решениями:

– Мы хотим совместно с университетами создать специальные биб­лиотечные материалы для детей с нарушением зрения, а также программное обеспечение, позволяющее пользователям получать информацию на казахском, русском и английском языках с качественным звуковым сопровождением.