Творчество как терапия

Поддержка детей с особыми потребностями проявляется в конкретных делах: когда для них соз­дают пространство, в котором можно рисовать, играть, общаться, фантазировать и чувствовать себя частью общего праздника.

Фото: Президентский центр

Одной из таких инициатив стало инклюзивное мероприятие «От сердца к сердцу» в Президентском центре Управления делами Президента РК в рамках арт-терапевтической сессии «Чарующий мир искусства». Его приурочили к Международному дню защиты детей. Соорганизаторами выступили Общество детей-инвалидов Астаны и психологический центр «Мое возрождение». Содействие в проведении оказал также филиал партии «Amanat» столицы.

Проект продолжил традиции поддержки, социализации и адаптации детей с особыми потребностями через творчество, искусство и игровую деятельность, собрав около 30 участников.

С приветственным словом к собравшимся обратился советник директора Президентского центра, председатель первичной партийной организации «Тұңғыш» территориального филиала «Бірлік» партии «Amanat» Серик Сыдыков.

– Президентский центр всегда открыт для инициатив, направленных на поддержку детей и их творческого потенциала. Наша задача – создать условия, в которых ребенок сможет почувствовать внимание, обрести уверенность в своих силах. Нынешняя встреча – это еще одна возможность подарить детям радость, – подчеркнул он, выразив благодарность партнерам, поддерживающим социальные инициативы центра почти два десятилетия.

Руководитель ПЦ «Мое возрождение» Альвина Юсупова отметила, что арт-терапия помогает ребятам раскрыться, снять эмоциональное напряжение, а родителям – укрепить связь с ребенком.

Праздничную программу дополнили выступления воспитанников столичного Дворца школьников им. Махамбета Утемисова. Вокальный ансамбль «Сарын» исполнил песню «Бақыт», а ансамбль «Жалын» представил кюй «Қор оғлы». Представление студентов-волонтеров «Когда просыпается сердце» завершилось интерактивным флешмобом с танцами.

Для многих собравшихся детей работа с красками и декоративными элементами под руководством специа­листов психологического центра стала незабываемой возможностью выразить эмоции и прочувствовать поддержку и заботу.

В завершение юным участникам вручили памятные подарки. Такие встречи показывают, что инклюзия начинается с внимания к каждому ребенку и с пространства, где он может свободно проявлять себя как творческая личность.