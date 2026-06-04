Сделано с добрым сердцем

Компания «Казцинк» поддержала проект оснащения развивающими игрушками центров и школ, занимающихся с особенными детьми. Модульная система Valeo призвана помочь в развитии несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями.

Фото: "Казцинк"

В комплект входят несколько модулей. Например, Mini-Valeo состоит из 322 элементов и предназначен для занятий в небольших группах. С его помощью ребята могут тренировать внимание, память и логику. Есть сенсомоторный модуль, развивающий координацию, равновесие и пространственную ориентацию. А интерактивный набор «Ұлттық өрнек» направлен на знакомство с национальными орнаментами и формирование художественно-эстетического вкуса.

Авторы проекта – ученые-педагоги Валеологической специализированной школы-комплекса Усть-Каменогорска. Им принадлежит идея, они разработали чертежи и образцы. Изготовлением же наборов занялись на производственных участках учреждений уголовно-исполнительной системы в рамках социального предпринимательства.

Каждый элемент огромного набора, включающего 2,5 тыс. различных элементов, вырезан и выточен из дерева поштучно. И сделано это с таким расчетом, чтобы быть удобным и безопасным для рук малышей. Сами заключенные, занимавшиеся изготовлением конструкторов, признались, что делали это с добрым сердцем.

При поддержке «Казцинка» новые наборы передадут в 17 специализированных детских садов и школ Усть-Каменогорска, Риддера и Алтая, где обучаются особенные дети.

– Каждый ребенок заслуживает возможности учиться, развиваться и раскрывать свои способности, – отметил управляющий директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев. – Этот проект помогает создать для особенных детей более комфортную и интерес­ную среду для обучения. Важно, что поддержку получают не только ребята, но и родители с педагогами, которые ежедневно вкладывают в них свои знания и заботу. Мы рады стать частью инициативы, которая открывает учащимся новые возможности.