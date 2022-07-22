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Жизнь – приключение
Любовь Доброта, Шымкент

Подростковое увлечение Диаса Куралбека фотографией вылилось в серьезную фотовыставку, открывшуюся на арт-площадке Korme 19.06 на Арбате.

Диас Куралбек – студент 3 курса факультета «Юриспруденция и международные отношения» ЮКУ имени М. Ауэзова. А еще он профессиональный переводчик, зарабатывающий переводами с английского и французского языков. Парень успешно сочетает учебу с работой и путешествиями.

Минимум раз в неделю он отправляется за город, а летом и вовсе умудряется совершить две-три вылазки на природу за неделю. Его страсть – горы, их величию и красоте он не перестает удивляться, стараясь запечатлеть на фотокамеру неповторимые пейзажи, добраться до которых может далеко не каждый.

– Для меня важно получить максимум из каждого вдоха, из каждого прожитого дня, – так определил свое жизненное кредо Диас. – Все эти счастливые моменты своей жизни, окружающий мир, моих друзей и случайных знакомых я хочу сохранить для истории. Ради этого готов двигаться хоть на край земли.

Поездки на край земли пока в планах на перспективу. На данном этапе Диас больше озабочен тем, чтобы как можно больше людей увидели, какую красоту таит местная природа, насколько она богата и неповторима в любое время года.

Для первой персональной выставки Диас отобрал 48 фотографий. Снимал их молодой человек на протяжении последнего года. Снимки разнообразны по жанру и тематике: тут и его любимые горы, животные и растения, люди и экстремальные ситуации, подтверждающие безграничные возможности человека.

Выбирать фотографии для вернисажа было из чего, ведь каждое, даже самое маленькое, путешествие он буквально документирует. Как результат, в архиве фотомастера накопилось уже несколько тысяч снимков, сотни из которых, по мнению специалистов, совершенны по цвету и композиции.

Профессионально Диас Куралбек занимается фотографией последние два года. Впервые же желание взглянуть на мир через объектив фотокамеры появилось еще в подростковом возрасте. Первые удачные кадры он ловил на телефон, радуясь малейшей похвале знакомых – профессиональных фотографов, щедро делившихся секретами мастерства.

– Фотография постепенно из хобби превращается в мое любимое занятие, – признается Диас. – Я испытываю непреодолимое желание взглянуть на окружающий мир через видоискатель фотокамеры и строю грандиозные планы на будущее. К примеру, планирую совершенствоваться в области пейзажной фотографии, снимать документальные фильмы. Оборудование для этого у меня уже есть. И, конечно же, продолжу путешествовать, открывая новые страны и континенты. Жизнь для меня – это приключение, а что может быть интереснее?!

Выставка под названием «Жизнь = Приключение» на арт-площадке Korme 19.06 на Арбате продлится до 7 августа.

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