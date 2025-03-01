Жизнь во имя безопасности

В начале 1970-х годов горнорудная промышленность Казах­стана переживала бурный рост. Огромная роль в качестве ключевого индустриаль­ного центра республики отводилась вновь образованной Жезказганской области. В те годы в регионе функционировали Жезказганский и Балхашский горно-металлургические комбинаты, строились Жайремский горно-обогатительный комбинат и другие предприятия. Для их развития в область направлялись специалисты со всего Советского Союза. Остро нуждался в опытных кадрах аппарат областных управлений, в том числе областное управление госбезопасности, приз­ванное обеспечивать стабильность и безопасность региона.

Формирование управления кадрами осуществлялось направлением в область опытных сотрудников из других регионов страны, из соседних союзных республик, а также выпускников высших учебных заведений КГБ СССР. Одним из таких специалистов был Жанатай Кошенович Балтабеков, офицер КГБ, переведенный в середине 1970-х в Жезказганскую область из Кокшетау. В 1980-м он был назначен начальником Каражалского городского отделения госбезопасности, где работал до выхода на заслуженный отдых в 1993 году.

Жанатай Кошенович Балтабеков родился в 1940 году в Акмолинской области в семье фронтовика. Будучи мальчишкой, читал книги о разведчиках и мечтал о службе во благо Родины. После окончания Алма-Атинского педагогического института иностранных языков судьба привела его в органы безопасности, где и начался долгий и непростой путь профессионала, стоящего на страже безопаснос­ти страны.

После Высших курсов КГБ СССР в 1982 году меня направили на работу в Жезказганское областное управление, затем в конце года решением руководства управления по Жезказганской области перевели на отдельный объект в поселок городского типа Жайрем с подчинением начальнику Каражалского горотделения. Вот с этих пор я знаю заслуженного работника органов безопасности, уважаемого всеми чекистами Жезказганского региона, почетного гражданина города Каражала подполковника в отставке Жанатая Балтабекова, которому 1 марта исполняется 85 лет.

Он стал для меня самым близким человеком, который достоин уважения. За годы безупречной службы в органах госбезопасности он показал себя с положительной стороны. Пользовался авторитетом среди коллег и жителей города, активно занимался общественными делами, избирался членом бюро Каражалского горкома партии, депутатом городского Совета народных депутатов. Он сумел по-деловому организовать работу своего горотделения, с коллегами из правоохранительных органов и других структур строил слаженное эффективное взаимодействие. За годы его руководства горотделение являлось одним из лучших подразделений областного управления.

И по натуре Жанатай Кошенович – человек скромный, немногословный, принципиальный и порядочный. Он пользовался уважением среди нашего чекистского коллектива, а ведь в те времена к чекистам предъявлялись очень строгие требования в служебной деятельности и личной жизни. На службе был строг и требователен, а в жизни – теплый и добрый человек. Он не просто руководил – он воспитывал и наставлял молодых офицеров, многим из которых дал путевку в жизнь.

Жанатай Кошенович – человек дела, не терпел халатности, но всегда поддерживал инициативу и стремление к знаниям. Для нас, молодых оперативников, он был не только начальником, но и старшим товарищем, который в любой момент мог дать дельный совет. В те годы работа в КГБ была больше, чем профессией, – это был стиль жизни. Жанатай Кошенович не любит говорить о своей службе, но коллеги и семья знают: за его плечами – годы незаметного, но бесценного труда. Успешные оперативные мероприятия, предотвращенные угрозы, разоблаченные преступные действия – все это было частью его ежедневной работы.

Коллеги уважали его за принципиальность и хладнокровие в самых сложных ситуациях, семья – за верность и любовь, несмотря на постоянную занятость, друзья – за надежность и преданность.

– Есть люди, которые оставляют глубокий след не только в профессиональной сфере, но и в сердцах тех, кто имел честь с ними работать. Жанатай Кошенович – именно такой человек. Его имя ассоциируется с честностью, принципиаль­ностью и высочайшим профессио­нализмом, – говорит о нем полковник КНБ в отставке Казбек Макажанов.

Его знакомство с нашим героем состоялось в 1981 году, когда служил оперуполномоченным Никольского ГО УКГБ по Джезказганской области. С первых минут стало ясно – перед ним человек, который умеет держать слово, анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения.

– В дальнейшем наши пути пересекались все чаще. В кадровой службе, где я трудился, мнение Жанатая Кошеновича имело особый вес. Он с исключительной внимательностью подходил к подбору кандидатов, объективно оценивая каждого претендента, строго следя за тем, чтобы в ряды органов безопасности приходили действительно достойные люди. Жанатай Кошенович никогда не поддавался на давление или эмоции – только объективность, строгий, но справедливый взгляд на каждого человека, – вспоминал наш коллега.

Но ценили его не только за профессионализм. В общении Жанатай Кошенович проявлял уважение и доброжелательность. Не пытался навязать свое мнение, но если был с чем-то не согласен, твердо отстаивал свою позицию. Его уравновешенность, аналитический ум и способность видеть ситуацию глубже других вызывали уважение и доверие.

Когда он возглавил Каражалское гор­отделение, его забота о подчиненных проявилась еще ярче. Он не позволял руководству несправедливо наказывать людей за незначительные упущения, защищал их, наставлял, передавал свой богатый опыт. Для многих он стал не только руководителем, но и наставником, который помогал расти, развиваться, формировать в себе инициативность и ответственность.

Приятно осознавать, что наши ветераны живы и здоровы, находятся в боевом строю. В органах КНБ и во всех военных структурах сложились хорошие традиции. Офицеры никогда не забывают старших товарищей, чтят их и уважают. В последние годы мы с Жанатаем Кошеновичем разговари­ваем по телефону, по мере возможности я бываю у него дома. Обсуждаем текущие проблемы, вспоминаем о годах совместной службы.

Несмотря на годы, Жанатай Кошенович остается таким же собранным и целеустремленным. Он продолжает делиться опытом с молодыми сотрудниками и всегда остается примером чести и преданности делу. «Главное – никогда не забывать, ради чего ты служишь», – всегда говорит Жанатай Кошенович.

Сегодня он окружен уважением коллег, теплотой семьи и благодарностью тех, чья жизнь стала безопаснее благодаря его труду. За свою жизнь Жанатай Кошенович воспитал достойных детей – Гульнар и Казбека. Радуется внукам, недавно у него родилась правнучка Айсофи, что стало для него новым стимулом жить долго и счастливо. Он ежедневно заботится о своей супруге Бадише Аралбаев­не, которая нуждается во внимании.

Жанатай Кошенович – почетный граж­данин города Каражала, уважае­мый ветеран органов национальной безопасности Республики Казахстан, человек, чье имя вписано в историю региона. Он – живая легенда, посвятивший жизнь защите Родины, и по праву заслужил почет и уважение.

Каждое утро он по привычке просмат­ривает новости, следит за событиями и остается в строю – пусть уже не на передовой, но в душе все тем же офицером. Ведь настоящие защитники Родины не уходят на покой – они остаются верны своему делу всегда.