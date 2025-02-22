ЖК «Family park» частично снесли в Астане

Столица
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По результатам проверки были выявлены отклонения от утвержденного проекта, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане в строящемся ЖК «Family park» сносят незаконно возведенные постройки. Такое решение принял суд, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Управление контроля и качества городской среды Астаны ранее провело внеплановую проверку по объекту «Family park» в отношении застройщика ТОО «Оркен 777».

По результатам проверки были выявлены отклонения от утвержденного проекта, в связи с чем было выдано предписание об устранении нарушений. Однако заказчик не выполнил эти требования, в результате чего было направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны.

На данный момент требования искового заявления удовлетворены.

На сегодняшний день совместно с государственным судебным исполнителем были проведены работы по демонтажу незаконного строительства.

#Астана #снос #ЖК «Family park»

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