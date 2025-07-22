Объемы и приоритеты

15 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».

Данным нормативно-правовым актом вносятся поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона. В частности, изменения коснутся Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС) на 2025–2029 годы, в соответствии с которым будет назначен технический оператор в сфере ЖКХ с описанием его функций и полномочий.

Кроме того, планируется утверждение порядка закупок у казахстанских производителей и заключения офтейк-контрактов. По оценке отраслевых экс­пертов, осуществление инициативы МЭКС позволит не только улучшить качество жизни казахстанцев, но и соз­дать условия для развития бизнеса.

Общий объем инвестиций, предусмот­ренный для осуществления проекта, сос­тавляет 13 трлн 588 млрд тенге. Работы по замене и модернизации критически изношенной энергетической и коммунальной инфраструктуры будут проведены при максимальной поддержке и участии отечественных товаропроизводителей (ОТП), так как их продукция станет закупаться в приоритетном порядке.

В стране будет создана специальная электронная платформа для закупок у казахстанских производителей трубной и электрокабельной продукции, задвижек, клапанов и арматуры. Масштабные строительно-монтажные работы, реконструкция и обслуживание новой инфраструктуры приведут к созданию тысяч новых рабочих мест – от инженеров и монтажников до IT-специалистов по «умным» сетям, что будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

В настоящее время, как сообщила пресс-служба Правительства, холдинг «Байтерек» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» проводят совместную работу по насыщению внутреннего рынка посредством обеспечения отечественных производителей офтейк-контрактами. Таким образом, предусматривается приоритетное использование продукции отечественных производителей для снижения сферы ЖКХ от импортозависимости и развития отечественного промышленного потенциала.

Важен для развития бизнеса

Проект МЭКС имеет фундаментальное значение для устойчивого роста экономики Казахста­на и процветания бизнеса, так как стабильное и качественное энерго-­ и водоснабжение выступают важнейшим условием для развития любой отрасли, будь то металлургия, химическая промышленность, машиностроение или IT-технологии.

Дефицит мощностей, который сейчас достигает 1 200 МВт в элект­роэнергетике, и высокие потери при передаче (до 12–15% в элект­росетях, до 42% – в теплосетях) тормозят развитие. Модернизация позволит создать необходимую базу для расширения производства и снижения себестоимости продукции, делая казахстанские предприятия более конкурентоспособными.

Кроме того, нацпроект направлен на повышение инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального секторов. Ключевым механизмом в данном случае выступает программа «Тариф – в обмен на инвестиции», которая уже позволила привлечь в модернизацию ЖКХ 605 млрд тенге. Прогнозируется, что благодаря этому механизму будет модернизировано не менее 200 субъектов естественных монополий и не менее 30 теплоэлектроцентралей.

Предусмотрены различные механизмы финансирования, такие как государственно-частное парт­нерство (ГЧП), концессии, прямое кредитование через банки и международные финансовые институты, выпуск облигаций, а также использование средств Национального фонда и Единого накопительного пенсионного фонда.

Сокращение потерь энергии и воды в результате модернизации сетей напрямую снизит операционные расходы предприятий, что сделает их продукцию и услуги более конкурентоспособными. Надежное энергоснабжение позволит бизнесу работать без перебоев, повышая общую производительность труда и способствуя росту доходов и налоговых поступлений в бюджет.

Повысить качество коммунальных услуг

Как уже было сказано выше, проект позволит улучшить качество жизни казахстанцев. В первую очередь, он направлен на преодоление критического уровня изношенности инфраструктуры и снижение ее аварийности.

Ни для кого не секрет, что в Казахстане очень высок удельный вес старых электросетей, отчего общий уровень их изношенности по региональным электросетевым компаниям составляет 74,5%, по теплосетям – в среднем 52%.

Степень амортизации водопровода по республике достигает 40%, водоотведения – 56%. Это приводит к частым авариям, перебоям в подаче коммунальных услуг. Например, аварии городских систем отопления в Экибастузе и Риддере в 2022–2023 годах стали ярким свидетельством необходимости срочных инвестиций.

Проект МЭКС ставит целью снижение к 2030 году общей степени амортизации инженерных коммуникаций до 40%. Кроме того, предусматривает внедрение современных технологий очистки воды, реконструкцию водозаборных сооружений и КОС, что обеспечит доступ к качественной питьевой воде и улучшит санитарные условия, напрямую влияя на здоровье населения.

Разумеется, для привлечения инвестиций и модернизации устаревших систем потребуются значительные капиталовложения, часть которых даст пересмотр коммунальных тарифов и их планомерное повышение, поскольку это необходимо. Вместе с тем проект МЭКС предусматривает механизмы смягчения тарифной нагрузки для социально уязвимых слоев населения.

В частности, будет снижен предельно допустимый уровень расходов на коммунальные услуги для получения жилищной помощи с прежних 20% до 10% от среднемесячного совокупного дохода семьи, а затем до 5%.

Процесс получения жилищной помощи будет максимально автоматизирован, что упростит процедуру и расширит круг получателей. Такой подход обеспечит адресную поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Внедрение «умных» систем (Smart Metering, Smart Water, Smart Grid) позволит каждому казахстанцу более точно контролировать потребление ресурсов, это поможет экономить средства и изменить привычки в сторону рачительного пользования коммунальными благами.

В рамках реализации единой платформы ЖКХ планируется внедрение единого платежного документа (ЕПД) с масштабированием до районов и сел, что значительно упростит оплату коммунальных услуг, объединяя их в одну квитанцию, снизит зависимость от местных пунктов сбора платежей.

Ключевые аспекты проекта

МЭКС предусматривает полный охват модернизируемых объектов приборами учета с дистанционной передачей данных, а также внедрение автоматизированных систем коммерческого учета (АСКУЭ, АСКУТ,­ SCADA) и систем управления технологическими процессами. Это позволит создать единую интегрированную информационную систему учета воды, тепла и электроэнергии, а также платформу Smart Turmys для централизованного мониторинга на основе Big Data для «умного» потребления (оптимизации потребления ресурсов путем мониторинга и обеспечения энергоэффективности); «умного» управления ресурсами (автоматизированного планирования, учета и контроля ресурсов) и «умной» инфраструктуры.

Модернизация энергетического сектора Казахстана неразрывно связана с международными обязательствами по снижению выбросов парниковых газов и переходом на более чистые источники энергии. Казахстан стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 15% к 2030-му и до 50% к 2050 году. Это предусмат­ривает развитие энергетики ветра и солнца, а также модернизацию тепловых (угольных) электростанций (ТЭС) с переходом на газ.

Проект учитывает проблему старения кадров и нехватки молодых специалистов в энергетическом секторе. Для этого предусмотрены меры по повышению квалификации персонала, что ускорит осуществление проектов и улучшит их качество.

Для эффективного воплощения масштабного проекта будет создан Проектный офис, который обеспечит оперативную координацию и мониторинг с участием всех заинтересованных сторон: министерств, местных исполнительных органов, финансовых и технических операторов. Техническим оператором МЭКС определен АО «Казцентр ЖКХ», а финансовым – АО «НУХ «Байтерек».

Таким образом, национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» – не просто обновление труб и проводов. Это стратегический шаг по обеспечению энергетической безопасности, улучшению качества жизни граждан, стимулированию экономического роста, развитию отечественного производства и выполнению международных экологических обязательств Казахстана.