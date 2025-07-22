Национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов направлен на повышение качества жизни
Объемы и приоритеты
15 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».
Данным нормативно-правовым актом вносятся поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона. В частности, изменения коснутся Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС) на 2025–2029 годы, в соответствии с которым будет назначен технический оператор в сфере ЖКХ с описанием его функций и полномочий.
Кроме того, планируется утверждение порядка закупок у казахстанских производителей и заключения офтейк-контрактов. По оценке отраслевых экспертов, осуществление инициативы МЭКС позволит не только улучшить качество жизни казахстанцев, но и создать условия для развития бизнеса.
Общий объем инвестиций, предусмотренный для осуществления проекта, составляет 13 трлн 588 млрд тенге. Работы по замене и модернизации критически изношенной энергетической и коммунальной инфраструктуры будут проведены при максимальной поддержке и участии отечественных товаропроизводителей (ОТП), так как их продукция станет закупаться в приоритетном порядке.