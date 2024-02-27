Журналистика решений развивается в Казахстане

В Астане подвели итоги очередного этапа проекта Solutions Journalism Lab, организованного Международным фондом защиты свободы слова «Әділ сөз» при поддержке посольства Велико­британии в Казахстане. Впечатлениями от совместной работы поделились менторы и журналисты, депутаты Парламен­та и эксперты.

В эпоху информационного перенасыщения, усталости от растущего количества негатива журналистика решений предлагает не просто новости, а возможность наряду с проблемой увидеть и пути ее решения. Идеи журналис­тов в этом случае должны стать отправной точкой для реальных изменений к лучшему.

– Для меня это уникальный проект. Он дает возможность решить различные проблемы конструктивно и подключить к соответствующему процессу все заинтересованные стороны. В таком случае принятые решения становятся продуктом совместного труда представителей государства и гражданского общества, – отметила посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич.

Директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства культуры и информации РК Кайнар Ахетов подчеркнул высокую значимость журналистики в то время, когда огромный поток информации, содержащий в себе немалое количество фейков и манипуляций, подвергает угрозе как общественные институты, так и государство в целом:

– В процессе формирования отечественной информационной повестки наши журналисты играют ключевую роль, проявляя высокий профессионализм. Тем не менее в активно меняющемся и развивающемся мире сфера журналистики также подвержена трансформациям, требующим постоянного совершенствования навыков. Журналистика, направленная не только лишь на обозначение существующих проблем, но и на демонстрацию путей их решения, действительно способна благоприятно повлиять на информационное поле, наполненное негативной информацией.

Отечественная журналистика переживает этап, когда преи­муществом СМИ становится скорость в выдаче информации для потребителя. Однако следование за сиюминутными запросами аудитории не принесет значительной пользы для медиасферы в долгосрочной перспективе, считает Кайнар Ахетов. Век стремительных скоростей и возможнос­тей искусственного интеллекта еще покажет пробелы в работе.

– Министерством совместно с НПО и с учетом запросов журналистского сообщества разработан и реализуется План по развитию медиаграмотности на 2024 год. В его рамках будет проведено порядка 40 обучающих мероприятий для журналистов на казахском и русском языках с охватом всех регионов страны, в том числе по фактчекингу, медиаэтике, кибербезопас­ности и другим актуальным темам. Планируется обучить более 100 пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и журналистов региональных СМИ. В течение года обучающими мероприятия­ми будут охвачены представители порядка 400 СМИ по всему Казахстану, – проинформировал Кайнар Ахетов.

Он также отметил неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики фонда «Әділ сөз», который на системной основе инициирует подобного рода проекты, и выразил заинтересованность развивать сотрудничество с такими центрами компетенций.

В жанре журналистики решений работают 9 тыс. журналистов и 2 тыс. СМИ в 90 странах мира. Теперь и в Казахстане 58 журналистов и блогеров из 12 регионов, участвовавших в проекте Solutions Journalism Lab, стали активными проводниками изменений к лучшему в жизни общества. Опубликованные ими материалы уже набрали большое количество просмотров и получили активные фидбеки.

Всего же кандидатов было порядка 400. Девять менторов курировали участников на протяжении нескольких месяцев. Тренинги и мастер-классы давали отечественные и зарубежные мэтры журналистики.

Некоторые материалы готовились по два месяца с привлечением большого количества экспертов и проведением серьезных исследований. На итоговой встрече были обсуждены лишь несколько материалов, но в целом их тематика была весьма разнообразной – от экономики, экологии и сельского хозяйства до образования и социальных проблем.

Главное, что результатом всех этих публикаций и видеосюжетов стало предложение конкретных шагов, которые, вполне возможно, будут приняты во внимание на уровне принятия решений.