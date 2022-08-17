Зима не за горами

Минэнерго поручило ускорить темпы подготовки к отопительному сезону в Экибастузе.

Специальная комиссия в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контро­ля и местных исполнительных органов побывала на Экибастузской ТЭЦ. Поводом для комиссионной поездки стали многочисленные жалобы в соцсетях на то, что станция не готова к предстоящей зиме, а также публикации в прессе.

«Казахстанская правда» уже подробно рассказывала о возникшей ситуации. В материале от 10 авгус­та 2022 года «И ТЭЦ готовы даром передать» сообщалось о том, что владельцы ЭТЭЦ хотели бы отдать столь беспокойное хозяйство городу. Местные же власти заявили, что подобная инициатива даже не обсуждается, и заверили: станция – единственный источник тепла на весь 130-тысячный Экибастуз – будет готова к зиме.

После этого в Минэнерго сообщили, что специально созданная комиссия проинспектировала ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период морозов.

«В ходе посещения станции руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы. По информации руководства ТЭЦ, на начало предстоящего отопительного сезона будут готовы к несению нагрузки восемь котлов, для соблюдения необходимого температурного графика на начало отопительного сезона указанного количества достаточно. В целом на электростанции установлено пять энергетических и пять водогрейных котлов, а также одна паровая турбина.

На 2022 год запланирован капитальный ремонт трех котлов и турбины, а также расширенно-текущий ремонт первого котла. На сегодня (15 августа. – Прим. Авт.) по ремонтам отставание от плановых сроков составляет около 10%», – сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. И добавили, что акимат Павлодарской области переговоров по принятию Экибастузской ТЭЦ в коммунальную собственность не ведет.

Но даже если уверения о готовнос­ти самой станции станут реальнос­тью, это не решит всей проблемы города горняков. Как отметили члены комиссии, уровень изношенности тепловых трубопроводов здесь составляет более 70%, и это основная причина ежегодной высокой аварийности на тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов.

Темпы же ремонта таковы, что ситуация совершенно не улучшает­ся: при общей протяженности труб в 342 км ежегодно производится замена порядка трех-четырех километров.

Между тем сами коммунальщики в соцсетях советуют экибастузцам не ждать теплой зимы и тщательнее готовить системы в своих домах.

«Подавать тепло на повышенных параметрах, как мы делали это раньше, чтобы оно дошло до всех потребителей, в этом году не получится, так как состояние тепловых сетей и оборудования станции по сравнению с прошлым годом стало хуже. Поэтому потребителям тепловой энергии стоит более ответственно отнестись к подготовке своих отопительных систем, чтобы тепло распределялось равномерно и доходило до всех в нужном объе­ме», – заявил главный инженер тепловых сетей ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Евгений Банченко.

Эту цитату разместили на официальной странице компании в Instagram, только вот комментарии под публикацией закрыли, видимо, читать возмущения горожан у монополиста нет желания. А ведь экибастузцы не первый год жалуются именно на холод в квартирах и пониженные параметры теплоснабжения. Получается, теперь им дадут и того меньше.

Впрочем, представители ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и прежде все жалобы списывали на изношенность внутридомовых сетей и неправильные схемы подготовки к зиме.

Разбираться с этим противостоянием теперь предстоит Аяну Бейсекину – вчера именно его назначили на должность акима Экибастуза. До этого он руководил Иртышским районом Павлодарской области. Напомним, что прежний градоначальник Ардак Кантарбаев подал в отставку после обвинительного приговора его заместителю, осуж­денному за коррупцию.

Во время назначения акима Экибастуза глава Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил, что уже беседовал с акционерами станции, и заверил, что власти никому не дадут заморозить город и бросят все необходимые для этого силы. В тот же день в Экибастузе прошло большое совещание, на котором обсудили ситуацию, однако о каких-то принятых решениях или подвижках пока говорить рано.