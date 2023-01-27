Зимние «столовые» в лесу

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Зимой лесники подкладывают в кормушки сено, зерно, веники, соль, чтобы помочь животным пережить голод и холод.

На днях Маркакольский государственный заповедник поделился снимками: сотрудники кладут в крытые кормушки сено, развешивают на кустах и деревьях березовые веники, раскладывают горками осиновые ветки. Под фото комментарий: «Высота снега на территории усадьбы заповедника составила 110 сантиметров. В подкормке нуждаются лоси, маралы, косули».

Усадьба заповедника – это село Урунхайка, раскинувшееся на берегу озера Маркаколь. Стоит выйти подальше за околицу – снега еще больше. Житель Курчумского района Сейлхан Китапбай описал жутковатую встречу с семейкой диких свиней. Мужчина на лыжах отправился на заимку. Пока тянулось мелколесье, он словно плыл по рыхлым сугробам. В пихтаче двигаться стало проще – огромная масса снега, как на крышах, осела на густых хвойных лапах. Под деревьями все было истоптано: видно было, как животные объедали хвою, ковыряли пни, пробовали разгрести таежную подстилку. Начался снегопад. Сейлхан заметил, как небольшой гурт встал с лежки и сжался в тесный круг. Его удивила необычная тишина – кабанчики не фыркали, не сопели, не пробовали убежать. Просто стояли молча. Под снегом их черные спинки сначала стали серыми, потом все белее, пока не слились с сугробами.

– В этом году зима многоснежная, суровая, – рассказал курчумец. – Диким животным сложно добыть корм. Мне показалось, все стадо было голодным и очень ослабленным.

Как пояснили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области, лучше всего к большому снегу приспособлены лоси. Медленно, но верно они на длинных ногах совершают переходы даже по слою метровой глубины. Главное, чтобы поблизости были молоденькие побеги осины – любимый завтрак сохатых. Сложнее небольшим косулям – они вязнут в глубоких сугробах, быстро теряют силы, становятся легкой добычей волков. По этой причине, к слову, копытные с удовольствием пользуются дорогами, накатанными снегоходами, просеками и даже лыжней. Все чаще по ним они выходят к населенным пунктам в поисках корма. В минувшие выходные, например, сразу несколько устькаменогорцев выложили в сеть видео с олененком, выскочившим на дорогу на городской окраине.

– Лоси, маралы, косули приспособлены добывать пищу из-под снега, – рассказали в управлении. – Они раскапывают участки и добираются до подстила из травы и опавших листьев. Правда, все зависит от того, какой высоты снежный покров.

В сложное время на помощь лесным обитателям пришли природоохранные учреждения. Здесь специально для подкорм­ки заготовили более 5 тонн сена, 6 тонн зерна, 9 тонн соли. Всего по области обустроено 60 кормушек и навесов, которые, по словам специалистов, отлично освоены животными.

– К счастью, в природе все цик­лично, – заключили в управлении. – На смену холодной зиме обязательно придет вес­на. Вырастет трава, появятся молодые листочки на деревьях. Животные получат вдоволь корма, смогут снова набраться сил.

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