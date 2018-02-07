​Зимний лагерь в горах

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Асет Калымов, Алматинская область
Фото клуба Juwel

Краеведение и экологический туризм – приоритетные направления деятельности немецкого этнокультурного центра. Еще в 2007 году в Коринском ущелье Джунгарского Алатау близ города Текели энтузиасты-общественники обустроили экокемпинговую площадку «Таубулак», которая выполняет функции информационно-образовательного и спортивно-оздоровительного центра для молодежи. Каждое лето здесь отдыхают сотни детей из разных регионов республики, а также стран ближнего зарубежья. Находясь на высоте 2 000 м над уровнем моря, ребята знакомятся с биоразнообразием края Жетысу, постигают основы картографии…

На днях активисты молодежного клуба Juwel, созданного при обществе «Видергебурт», под руководством опытных инструкторов изучили состояние рек и ледников, а также составили природно-рекреационную карту-схему местности. Кроме того, подготовлен анализ климатических условий, сделано полное описание лавиноопасных зон, особенностей флоры и фауны.

Юные экотуристы совершили двухдневный пеший поход в ущелье Тюйте, экскурсии на водопад Бурхан-Булак, к Святому камню, на древнее моренное озеро. Не так давно здесь был открыт новый туристический маршрут протяженностью 30 км. Он пролегает в верховьях рек Кора и Тюйте, пересекает несколько ущелий и перевалов.

Как отметил председатель клуба Juwel Егор Молодцов, краеведческий проект под названием «Зимний лагерь» вызывает несомненный интерес у туристов, студентов, школьников и всех, кто любит горы. Эта задумка претворена в жизнь при поддержке Ассоциации общественных объединений немцев РК «Возрождение», Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области, ТОО «ТАУ-Видергебурт» и спасательного отряда «Риск». Теперь Коринское ущелье с лагерем «Таубулак» будет привлекать любителей горного туризма не только летом, но и зимой.

По мнению представителей «Видергебурта», любовь к родному краю необходимо прививать с детства. Так, помимо проектов по экотуризму, немецкий этнокультурный центр на протяжении нескольких лет реализует ряд социальных программ, направленных на воспитание патриотизма у школьников. В их числе лингвистические кружки, в которых особый акцент уделяется изучению казахского языка. А в горном лагере «Таубулак» ребята разных национальностей не только приобщаются к здоровому образу жизни и обучаются навыкам альпинизма, но и знакомятся с культурными традициями и обычаями соседей.

К слову, полезный опыт молодежного клуба Juwel заинтересовал представителей Палаты предпринимателей Алматинской области. Эксперты предложили местным властям создавать центры детско-юношеского туризма и краеведения с широким спектром услуг. Чтобы ребята в свободное от учебы время совершали горные походы, посещали музеи, занимались скалолазанием, проводили исследовательскую работу. Планируется также организовать первичную подготовку юного туриста: учить детей устанавливать палатки, вязать узлы, ориентироваться по карте, работать с компасом. Освоив эти и другие навыки, учащиеся школ и вузов смогут участвовать в соревнованиях, фестивалях и слетах по экотуризму.

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