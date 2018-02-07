Зимний лагерь в горах
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Асет Калымов, Алматинская область
Краеведение и экологический туризм – приоритетные направления деятельности немецкого этнокультурного центра. Еще в 2007 году в Коринском ущелье Джунгарского Алатау близ города Текели энтузиасты-общественники обустроили экокемпинговую площадку «Таубулак», которая выполняет функции информационно-образовательного и спортивно-оздоровительного центра для молодежи. Каждое лето здесь отдыхают сотни детей из разных регионов республики, а также стран ближнего зарубежья. Находясь на высоте 2 000 м над уровнем моря, ребята знакомятся с биоразнообразием края Жетысу, постигают основы картографии…