Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В эпоху искусственного интеллекта разного рода возможности множатся в геометрической прогрессии, обязательно появятся новые отрасли и новые формы бизнеса. Это «золотой шанс» для мыслящей, активной молодежи. Государство и общество должны поддержать молодые таланты, и мы будем делать это. В повестке дня стоит актуальная задача – воспитание граждан в духе экономического патриотизма. Речь идет о поддержке отечественных производителей, об инвестировании в идеи и стартапы наших предпринимателей и потреблении их продукции. В этом тоже проявляется гражданская солидарность», - сказал Президент.

В настоящее время растет количество наших национальных брендов. Национальный продукт, прежде всего, представляет нашу страну во всем мире. Поэтому знак Made in Qazaqstan должен стать олицетворением качества и доверия.

Рост интереса иностранных граждан к нашим товарам – это показатель того, что отечественный бизнес успешно развивается. Наши компании выходят на глобальный рынок, расширяют свою деятельность и представляют Казахстан как динамично развивающуюся, передовую страну.