Поддержка представителей малого и среднего бизнеса остается приоритетом государственной политики, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В эпоху искусственного интеллекта разного рода возможности множатся в геометрической прогрессии, обязательно появятся новые отрасли и новые формы бизнеса. Это «золотой шанс» для мыслящей, активной молодежи. Государство и общество должны поддержать молодые таланты, и мы будем делать это. В повестке дня стоит актуальная задача – воспитание граждан в духе экономического патриотизма. Речь идет о поддержке отечественных производителей, об инвестировании в идеи и стартапы наших предпринимателей и потреблении их продукции. В этом тоже проявляется гражданская солидарность», - сказал Президент.
В настоящее время растет количество наших национальных брендов. Национальный продукт, прежде всего, представляет нашу страну во всем мире. Поэтому знак Made in Qazaqstan должен стать олицетворением качества и доверия.
Рост интереса иностранных граждан к нашим товарам – это показатель того, что отечественный бизнес успешно развивается. Наши компании выходят на глобальный рынок, расширяют свою деятельность и представляют Казахстан как динамично развивающуюся, передовую страну.
«Добросовестных предпринимателей по праву следует считать гражданами, воплощающими свой патриотизм в конкретные дела. Ведь они упорным трудом создают множество рабочих мест и вносят большой вклад в повышение благосостояния народа. Поддержка представителей малого и среднего бизнеса остается приоритетом государственной политики», - подчеркнул Глава государства.