Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев

Группу женщин задержали по подозрению в вымогательстве в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

Первым в полицию обратился мужчина, с которого с апреля этого года неизвестные женщины требовали 500 тысяч тенге за переписки и фото личного характера.

Создав в Facebook фейковый аккаунт, девушки вымогали деньги под угрозой распространения порочащих сведений в социальных сетях.

Всего известно о 8 жертвах.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Кызылординской области задержали троих жительниц области и начали досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Вымогательство».

У женщин изъяты несколько телефонов, деньги и банковские карты.

2 подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Выясняется причастность кызылординок к другим аналогичным фактам.