Знакомые с детства мелодии

Его активными участницами стали представительницы Совета матерей АНК области, которые должны были исполнить колыбельные песни на родных языках. На сцене звучали казахские, татарские, башкирские, немецкие, узбекские и таджикские мелодии...

– Музыкальное познавательное мероприятие организовано в рамках месячника творческого объединения «Гармония». Мы с учителями художественного труда Адилей Зибировой и Рамилем Нурмухамедовым решили, что было бы интересно провести такого рода концерт. Колыбельные песни – это неотъемлемая часть культурного наследия многих народов. Они передаются из поколения в поколение и служат не только для убаюкивания детей, но и для передачи традиций, обычаев и эмоционального состояния, – говорит представительница русской общины «Радонеж», учитель музыки СШ № 13 Оксана Дьяченко.

К примеру, казахские колыбельные часто наполнены образами природы и реалиями жизни кочевников. Они могут рассказывать о звездах, степи и животных, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Одна из известных колыбельных казахского народа – «Айым», и в ней мать сравнивает своего ребенка с луной и звездами. Татарские песни для сна часто содержат элементы религиозной и духовной тематики, отражают повседневный быт народа. У немцев колыбельные отличаются особой мелодичностью и поэтичностью, в них есть сказочные мотивы.

Присутствовавшие на мероприятии узнали об истории колыбельной песни, которая является частью фольклора. Также был показан фильм о традициях, связанных с укладыванием ребенка в детскую кроватку. Одну из колыбельных прямо на сцене школьники разучили и исполнили вместе с педагогом Оксаной Дьяченко.