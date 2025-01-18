Знакомые с детства мелодии Статьи 18 января 2025 г. 0:30 3 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Мероприятие с необычным названием «Все начинается с колыбели», посвященное 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, прошло в таразском Доме дружбы. фото автора Его активными участницами стали представительницы Совета матерей АНК области, которые должны были исполнить колыбельные песни на родных языках. На сцене звучали казахские, татарские, башкирские, немецкие, узбекские и таджикские мелодии... – Музыкальное познавательное мероприятие организовано в рамках месячника творческого объединения «Гармония». Мы с учителями художественного труда Адилей Зибировой и Рамилем Нурмухамедовым решили, что было бы интересно провести такого рода концерт. Колыбельные песни – это неотъемлемая часть культурного наследия многих народов. Они передаются из поколения в поколение и служат не только для убаюкивания детей, но и для передачи традиций, обычаев и эмоционального состояния, – говорит представительница русской общины «Радонеж», учитель музыки СШ № 13 Оксана Дьяченко. К примеру, казахские колыбельные часто наполнены образами природы и реалиями жизни кочевников. Они могут рассказывать о звездах, степи и животных, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Одна из известных колыбельных казахского народа – «Айым», и в ней мать сравнивает своего ребенка с луной и звездами. Татарские песни для сна часто содержат элементы религиозной и духовной тематики, отражают повседневный быт народа. У немцев колыбельные отличаются особой мелодичностью и поэтичностью, в них есть сказочные мотивы. Присутствовавшие на мероприятии узнали об истории колыбельной песни, которая является частью фольклора. Также был показан фильм о традициях, связанных с укладыванием ребенка в детскую кроватку. Одну из колыбельных прямо на сцене школьники разучили и исполнили вместе с педагогом Оксаной Дьяченко. #АНК #Тараз #Совет матерей #Все начинается с колыбели