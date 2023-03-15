Знаковая электоральная кампания

Министерство иностранных дел и ЦИК провели совместный брифинг для представителей аккредитованного в стране зарубежного дипломатичес­кого корпуса, посвященный предстоящим 19 марта выборам в Мажилис Парламента и маслихаты.

Открывая мероприятие, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко отметил, что предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней являются знаковым событием для Казахстана, знаменуют один из самых транс­формационных периодов в современной истории страны.

– Эти выборы – еще один шаг на пути к укреплению демократии, – подчеркнул Роман Василенко. – Казахстан, по сути, стал новым государством. Страна переживает всеобъемлющую политическую модернизацию, которая уникальна по своим масштабам и глубине.

Он отметил, что, несмотря на внутренние и внешние вызовы, нашей стране удалось осуществить комплекс очень важных реформ, и это является наглядной демонстрацией того, что Касым-Жомарт Токаев последовательно привержен своей формуле «Сильный Президент – влиятельный Пар­ламент – подот­четное Правительство». У руководства страны есть очевидное и твердое намерение обеспечить непрерывный прогресс и положительные перемены при сохранении стабильности и единства в государстве и обществе.

– В конечном счете эти выборы позволят ускорить нашу национальную модернизацию благодаря обновленному демократическому мандату на проведение инклюзивных и масштабных реформ, – отметил Роман Василенко.

Он также подчеркнул, что Казахстан привержен проведению выборов в полном соответствии с национальным законодательством и наилучшими международными практиками.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на брифинге рассказал о подготовке к проведению предстоящих выборов. Он напомнил, текущая избирательная кампания – четвертая за последние 10 месяцев.

– Мы провели общенациональный референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию, выборы Президента РК, а также депутатов Сената Парламента. Все усилия Центральной избирательной комиссии неизменно направлены на проведение справедливых, подлинных и свободных выборов в Респуб­лике Казахстан, – подчеркнул Нурлан Абдиров.

Он также обратил внимание на то, что хотя назначенные на 19 марта Указом Президента выборы депутатов Мажилиса Парламента РК формально являются внеочередными, они проводятся в соответствии с графиком избирательных кампаний, представленных Главой государства в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года.

Проинформировал Нурлан Абдиров и о наиболее существенных изменениях в выборном законодательстве. В частности, остановился на таких моментах, как переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель, перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.

Председатель ЦИК также вкратце остановился на результатах уже прошедших этапов электоральной кампании. Сообщил об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в Мажилис.

В частности, упомянул, что партийные списки кандидатов зарегистрированы от всех 7 политических партий. В них включен 281 кандидат, из которых 107 – женщины, молодежь и лица с инвалидностью.

Нурлан Абдиров также рассказал об этапе предвыборной агитации (она продлится до 00.00 часов 18 марта).

– Для кандидатов и политических партий предоставлены равные условия доступа к СМИ для агитации и равное выделение средств для выступления с программами. 1 и 10 марта состоялись организованные политическими партиями предвыборные дебаты в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и КТК. На 16 марта ЦИКом назначены предвыборные телевизионные дебаты в три раунда между политическими партиями, которые пройдут в эфире телеканала «Хабар», – сообщил он.

В период электоральной кампании ЦИК работает в открытом режиме: заседания транслируются онлайн и сопровождаются сурдопереводом, непосредственно на них присутствуют представители СМИ, международные наблюдатели. Проводится большая работа по информационному сопровождению электоральной кампании.

Нурлан Абдиров отметил, что в рамках международного партнерства ЦИК РК открыта для сотрудничества с международными институтами, НПО и экспертным сообществом.

Он сообщил, что БДИПЧ ОБСЕ подготовлен Промежуточный отчет по наблюдению за внеочередными выборами депутатов Мажилиса, который опуб­ликован 3 марта. А 11 марта опубликован Промежуточный отчет Миссии наблюдателей от СНГ о ходе наблюдения за подготовкой внеочередных выборов.

Поделился глава ЦИК и итогами аккредитации международных наблюдателей, которая завершилась 13 марта. Так, по его информации, аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.

В том числе в качестве международных наблюдателей аккредитованы послы и представители дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Казахстане. Нурлан Абдиров поблагодарил дипкорпус за намерение принять участие в наблюдении за внеочередными выборами в Мажилис.

По линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели цент­ральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

– Для международных наб­людателей у нас созданы все необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения внеочередных выборов. ЦИК и комиссии на местах примут все необходимые меры для проведения выборов в строгом соответствии с действующим законодательством, а также обеспечат максимальную открытость, прозрачность и демократичность процедур проведения избирательного процесса, – заверил Нурлан Абдиров.

В ходе брифинга главы зарубежных дипломатических миссий задавали интересующие их вопросы относительно организации предстоящего голосования и подведения его итогов, процесса наблюдения за выборами и по другим аспектам. Председатель ЦИК и заместитель министра иностранных дел дали исчерпывающие ответы на вопросы дипломатов.