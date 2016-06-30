​Знаковая победа нашей страны

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Об этом заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин касательно избрания Казахстана непостоянным членом Совбеза ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств по итогам голосования.

Н. Нигматулин подчеркнул, что неоценимый вклад Президента Казахстана в укрепление региональной и глобальной безопасности, в дело ядерного разоружения и обеспечение межцивилизационного диалога обусловил очередную знаковую победу нашей страны на международной арене.

Сегодня весь мир восхищается теми впечатляющими достижениями, которых Казахстан добился за 25 лет независимого развития под руководством общенационального Лидера в развитии устойчивой рыночной экономики, проведении справедливой социальной политики, формировании демократической политической системы, отметил председатель Мажилиса Н. Нигматулин.

Как известно, кандидатуру Казахстана поддержали 138 государств из 193 государств – членов ООН, принявших участие в голосовании. Казахстан стал первым государством Центральной Азии, избранным в сос­тав наиболее важного политического органа ООН, на который уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН состоялись в Генеральной Ассамблее ООН. Казахстан стал непостоянным членом этой организации на 2017–2018 годы. 

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