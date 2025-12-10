29 августа 1991 года Указом Президента РК № 409 был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Казахстан отказался от статуса ядерной державы и принял решение о выводе с территории рес­публики стратегических наступательных вооружений, а также о ликвидации инфраструктуры испытаний. Это стало одним из важнейших событий XX века, определившим дальнейшую стратегию развития независимой республики, в том числе в сфере атомной энергетики.

Конечно, возникали трудности. Молодому государству предстояло заняться ликвидацией инфраструктуры и последствий испытаний ядерного оружия. Необходимо было провести конверсию бывшего военно-промышленного комплекса полигона и использовать его научно-технический потенциал в мирных целях.

Остро стоял вопрос контро­ля за проведением испытаний ядерного оружия на других действующих полигонах мира.

И, наконец, необходимо было соз­давать научно-техническую, технологическую и кадровую базу для продолжения и развития ядерных научных исследований, в том числе в целях грядущего создания отечественной атомной генерации.

Для решения этих задач на базе объектов полигона и соответствующих научных организаций Указом Президента от 15 мая 1992 года был создан Национальный ядерный центр РК. Его учреждение позволило сохранить уникальный научно-технический комплекс и обеспечить занятость большого числа научно-техничес­ких специалистов высокой квалификации в области использования атомной энергии.

Первым шагом с момента соз­дания НЯЦ стала широкомасштабная деятельность по уничтожению инфраструктуры и ликвидации последствий ядерных испытаний. Правительством Казахстана перед структурой были поставлены задачи, направленные на решение вопросов, связанных с поддержанием режима нераспространения. Один из примеров соответствую­щей деятельности – программа «Совместное сокращение угрозы», соглашение о которой было заключено между Казахстаном и США.

В рамках соглашения проведены уникальные работы по ликвидации инфраструктуры проведения ядерных испытаний на полигоне. В результате все объекты подземных испытаний, а это 181 штольня горного массива Дегелен, 13 неиспользованных скважин и 12 шахтных пусковых установок на площадке «Балапан», приведены в состояние, не позволяющее применять их для отработки действий с применением ядерного оружия.

Эта работа проводилась впервые в мире, такого опыта не было ни у кого, поэтому все применяе­мые формы и методы являются уникальными, технологии разрабатывались и тут же применялись на практике. Параллельно выполнялись работы в рамках реализации соглашения между правительствами Казахстана и России о контейнерах «Колба» и специальном технологическом оборудовании, находящихся на территории бывшего полигона.

Соглашением был предусмот­рен комплекс работ с пятью испытанными и одним неиспытанным контейнером «Колба», а также с другим оборудованием, находящимся на территории бывшего полигона. С 2000 года мероприя­тия выполнялись уже на трехсторонней основе специа­листами «Росатома», РГП «НЯЦ РК» и DTRA МО США путем усиления созданных в 1995–2000 годах барьеров и исключения несанкционированного доступа к отходам ядерной деятельности, предотвращения распространения делящихся и радиоактивных материалов.

Благодаря проводимым работам сегодня без промышленного вмешательства на объекты бывшей испытательной инфраструктуры проникнуть невозможно. Здесь создана современная сис­тема трехуровневой физической защиты. Самые чувствительные точки полигона охраняются силами Национальной гвардии Казахстана.

На полигоне выполнен большой объем работ в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В частности, было организовано проведение четырех полевых учений. Особое место в этом ряду занимает крупномасштабный интегрированный полевой эксперимент, проведенный в 2008 году, в котором приняли участие свыше 200 человек из более чем 40 государств. Все четыре проведенных в Казахстане эксперимента получили высокую оценку Программного комитета ОДВЗЯИ.

Создана сеть объектов, входящих в международную систему мониторинга. Под оперативным управлением НЯЦ РК функцио­нируют четыре сейсмические и одна инфразвуковая станции, а также Казахстанский национальный центр данных – KNDC. В нас­тоящее время на базе НЯЦ РК начала работу первая в Цент­ральной Азии станция радионуклидного мониторинга благородных газов.

Можно с уверенностью сказать, что прямые угрозы, которые полигон нес и Казахстану, и всему мировому сообществу, на сегодняшний день локализованы. Таким образом, первоочередная задача по ликвидации инфраструктуры испытаний ядерного оружия, поставленная перед Национальным ядерным центром, выполнена.

Опираясь на имеющийся опыт сотрудничества, с 2012 года начался совершенно новый этап работ на полигоне, связанный уже с устранением последствий испытаний, – это ремедиация отдельных участков, в частности, территории площадки «Опытное поле», содержащей отходы ядерной деятельности.

В 2020 году работы по приведению в безопасное состояние площадки «Опытное поле» завершены. И это стало первым в мировой истории примером, когда в безопасное состояние приведена территория проведения наземных ядерных взрывов.

В 2024 году на основании проведенных исследований был осуществлен проект по снижению рисков распространения оружия массового уничтожения на двух скважинах, расположенных на площадках полигона. Также началась реализация проекта по ликвидации двух неиспользованных скважин на испытательной площадке «Балапан».

Сегодня бывший Семипалатинский испытательный ядерный полигон, а это 18 300 квадратных километров, представляет собой большую научную лабораторию. Реабилитация его земель является одним из главных направлений деятельности НЯЦ.

За годы независимости специалистами НЯЦ совместно с казахстанскими и международными организациями выполнен большой комплекс работ по изучению радиоэкологической обстановки на территории полигона и прилегающих к нему районов. Получены достоверные данные о масштабах и степени радиоактивного загрязнения.

В 2021 году к 30-летию закрытия полигона комплексное экологическое обследование его территории было полностью завершено. Наработанный опыт, созданные специалистами НЯЦ методы исследований и новые технологии позволяют обеспечивать радиационную безопасность и на других объектах Казахстана.

– За прошедшие годы Нацио­нальный ядерный центр стал мощной научно-исследовательской организацией, полноправным участником международного научного сообщества. Научно-технический потенциал, широта научных направлений и наличие уникальной экспериментальной базы позволили совместно с международными партнерами успешно решить сложный комплекс проблем по ликвидации инфраструктуры, связанной с ядерными испытаниями, завершить работы по ликвидации последствий этих испытаний, а также создать научно-техничес­кую, технологическую и кадровую базу для развития атомной энергетики в Казахстане, – отмечает генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.

Как известно, первая атомная электростанция в Казахстане будет построена на берегу озера Балхаш. Этот амбициозный проект, несомненно, станет знаковым шагом на пути к энергетической независимости республики. При этом, как подчеркнул Эрлан Батырбеков, на территории области Абай в городе Курчатове также можно поставить АЭС. Но так как регион не испытывает дефицита электроэнергии, то в ближайшем будущем атомной электростанции здесь не будет.

Строительство АЭС и развитие атомной отрасли в целом немыс­лимы без квалифицированных кадров. Казахстан уделяет приоритетное внимание подготовке специалистов в области ядерной физики и энергетики. Национальный ядерный центр успешно сотрудничает с ведущими университетами страны, создавая совместные кафедры и инновационные программы обучения.

Опыт эксплуатации реактора БМ-350 и исследовательских реакторов позволяет готовить специалистов, обладающих необходимыми знаниями и практичес­кими навыками. Таким образом, подтверждена приверженность рес­публики международному сотрудничеству, соблюдению строгих принципов ядерной безопасности и инновационному развитию отрасли.