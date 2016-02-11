И мы гордимся тем, что первыми этот символ победы над фашизмом на цитадели гитлеризма водрузили лейтенант Рахимжан Кошкарбаев с рядовым Григорием Булатовым. Правда, настоя­щее признание к смельчакам пришло не сразу. Ведь по официальной версии, Знамя Победы над рейхстагом подняли Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Теперь-то мы знаем, что героев отобрали по идеологическим соображениям.

Пройдет более десяти лет, прежде чем Бауыржан Момышулы начнет бить в набат, пытаясь привлечь внимание к судьбе Рахимжана Кошкарбаева. О нем начнут писать в газетах, заговорит вся страна, земляки окружат его почетом и уважением. Григорий Булатов в родном Кирове пытался в одиночку добиться справедливости, в ответ его в насмешку наградят прозвищем Гришка-рейхстаг.

Теперь уже документально доказано, что лейтенант из Казахстана и рядовой из России первыми достигли стен неприступной цитадели и в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года прикрепили штурмовой флаг к колонне на лестнице главного входа. Лежа возле рва, заполненного водой, они вывели химическим карандашом свои фамилии на красном полотнище. А когда началась артподготовка, вместе рванули вперед и достигли окон рейхстага, затем Рахимжан Кошкарбаев поднял Булатова, придерживая его за ноги, и тот закрепил флаг на высоте второго этажа. Конечно, фашистов еще в течение дня и ночи будут выбивать из подвалов и верхних этажей. Но, когда на колонне появился красный флаг, это воодушевило бойцов, и под шквальным огнем они ринулись в атаку.

Как известно, первые группы советских вои­нов ворвались внутрь рейхстага лишь поздно вечером 30 апреля. Первое красное полотнище на крыше рейхстага бойцы укрепили в 22 часа 30 минут на скульптуре «Богиня Победы». Спустя некоторое время в этом же месте появилось второе знамя. В 22 часа 40 минут уже на западном фасаде крыши был установлен третий красный флаг. Известно, что в каждой из армий, наступавших на Берлин, приготовили знамена для водружения над рейхстагом. В 3-й ударной армии, куда входила 150-я стрелковая дивизия, было подготовлено девять знамен. Знамена, флаги и флажки имелись во всех штурмовых группах, они ведь шли в бой, чтобы ворваться в рейхстаг, в результате – всего в рейхстаге было поднято около сорока флагов. А красивые кадры знаменитой кинохроники фронтового оператора Романа Кармена были сняты 2 мая 1945 года и к реальному бою отношение имеют самое отдаленное.

Сегодня о выдающемся подвиге лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева и рядового Григория Булатова написаны книги, слагают песни. Я же вспомнил об этом, сидя перед экраном телевизора – смотрел сюжет из Москвы о патриотической акции на Поклонной горе, где усилиями ста курсантов развернули копию Знамени Победы размером в 1 056 квадратных метров. Пел Иосиф Кобзон, люди несли цветы к Огню Памяти и Славы.

Гигантское полотнище весом 156 килограммов, которое видно даже из космоса, продолжит свое шествие по всей России. Копию легендарного боевого стяга, в 700 раз превышающую размеры оригинала, в марте 2016 года планируют доставить на дрейфующую станцию СП-2016 у Северного полюса.

Такие мероприятия будут проходить в рамках культурно-патриотического проекта «Знамя Победы-2015–2020». Согласно программе, которая продлится до года 75-летия Победы, на Поклонной горе в Москве возведут флагшток высотой в 50 метров. Такие же сооружения поя­вятся в городах-героях, городах воинской славы, столицах республик, краев и областей РФ и в дальнейшем – в тех городах, которые примут решение поддержать патриотическую акцию.