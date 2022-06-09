Знать и помнить – наш долг

В Акмолинском областном историко-краеведческом музее открылся новый экспозиционный зал – «Тәуелсіздік рухы», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Политические репрессии 20–50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа. В Казахстан было сослано свыше 5 млн человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тыс. казахстанцев, более 25 тыс. из которых были расстреляны. В числе невинно осужденных – видные государственные и политические деятели Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев, Мыржакып Дулатов, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санджар Асфендияров и многие другие. Символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР), куда этапировали близких родственников, жен и детей политзаключенных.

В новую экспозицию вошли и материалы по итогам работы Региональной комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий, а также монографии ученого-историка, координатора комиссии Аманая Сейткасымова «Северный Казахстан в 20–40-е гг. XX в.: страницы истории».

В Акмолинской области работа по реабилитации жертв политических репрессий ведется более года, и сделано уже немало. Созданы рабочие группы по семи направлениям, проведена колоссальная работа в архивах, организованы научно-познавательные экспедиции, опрос населения – повсеместно привлекаются старожилы и краеведы, историки, библиотечные, архив­ные, музейные сотрудники.

Сейчас в фонде специального государственного архива Департамента полиции Акмолинской области хранится 367 дел лиц, не подлежащих реабилитации, 3 025 дел в отношении репрессированных, реабилитированных судебными органами лиц и 156 дел граждан бывшего СССР, находившихся в плену во время Второй мировой войны и вернувшихся на родину. А в специальном архиве управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Акмолинской облас­ти есть «Коллекция личных дел спецпереселенцев и ссыльных», в том числе 36 000 дел с учетом спецпереселенцев.

Большая часть дел, рассматриваемых комиссией, находится в государственном архиве Акмолинской области. Здесь тысячи документов по уничтожению мечетей, коллективизации, беженцам, конфискации, голодомору…

– Все это нужно систематизировать, и это кропотливый труд не на один год. Основная цель – выявление и сбор новых данных. Необходимо определить количество жертв, их имена, при необходимости пересмотреть дела, ввести в научный оборот документы, собрать, проанализировать информацию, – рассказывает Аманай Сейткасымов. – Поисковая деятельность дает результаты.

Так, по официальным данным специального архива Информационно-аналитического центра МВД РК, в 1920–1950-е годы в Акмолинской области было репрессировано 6 090 человек, из них нереабилитированных – 429. Все данные будут тщательно изучены и затем направлены в государственную комиссию.

Также ведется поиск мест захоронений репрессированных на территории области, мест, где находились лагеря НКВД. Например, выяснилось, что в Зерендинском районе было четыре лагеря: колония № 14 рядом с нынешним селом Приречное, ОПЛ-3 в селе Ульгули, лагерь «Ключи» вблизи сел Баратай, Уголки, «Озерное» в селе Симферополь.

По предварительным данным комиссии, в составе Акмолинской области в разные годы было 11 лагерей, но их может быть больше. В частности, в 30–50-е годы в сос­таве знаменитого объеди­нения «Каззолото» при многих шахтах, рудниках располагались лагеря, в которых работали военнопленные, отбывающие наказание, сосланные, ссыльные. В основном они были на территории нынешних районов Биржан сал, Акколь, Шортанды, Буланды. Есть данные, что в селе Чернозубовка бывшего Рузаевского района, на стороне Атбасара, Балкашино тоже были лагеря.

– На территории области определено несколько мест, где исполнены обвинительные и карательные приговоры НКВД, проводились уголовно-процессуальные действия. На наш взгляд, было бы целесообразно провести раскопки, и, если останки погибших будут обнаружены, места необходимо оградить и установить памятный знак, – считает ученый.

Также в результате работы в архивах стало известно, что в 1931 году в селах Атбасарского района богатые и состоятельные граждане организовали группу, чтобы вернуть конфискованный скот. Около 30 человек под руководством бая Есенбергена явились в колхоз «Касқа» и выставили свои требования, однако милиция применила против них оружие и арестовала 15 человек, 6 бежали.

Протестовали и села, расположенные на берегу реки Ашылы. В 1932-м только из Айыртауского района 760 человек вместе с семьями были депортированы приказом ОГПУ в качестве бай-кулаков, а 128 человек насильно переселены в Южный Казахстан. Так, в созданном в 1928 году Сталинском районе Акмолинского округа (с центром в селе Алексеевка) около 200 человек из числа кулаков и середняков сел Козьмо-Демьянск и Киили избили председателя колхоза и потребовали вернуть конфискованные дома, скот, зерно. Силами милиции сопротивление было подавлено, а главари арестованы. В селах Максимовка, Владимировка Балкашинского района люди просили вернуть насильственно изъятую семенную пшеницу и инвентарь.

– Таких примеров много. Нам также предстоит подробно изу­чить жизнь, деятельность алашских и общественных деятелей акмолинского региона, среди них – Абылкаир Досов, Айдархан Турлыбаев, Асылбек Мустафин, Зарап Темирбеков, Шарапи Альжанов, Мухаммедсалим Кашимов… Можно вспомнить список невинно расстрелянных в северном регионе за создание филиала партии «Алаш», казахских комитетов, идею создания национального государства – это Байгазы Ахметов, Кайролла Маликов, Малгаждар Сагындыков, Есимсеит Сабиров, Садвакас Жандосов и другие. По данной теме существуют исследования и статьи, но они нуждаются в дополнении, ведь эти дела до сих пор засекречены, – отметил Аманай Асылбаевич.

Как известно, священнослужители, вошедшие в список «элементов, чуждых советской власти», во время гонений, начавшихся с 1920 года, были лишены избирательных прав и депортированы, религиозные учреждения закрыты… Для проведения антирелигиозной пропаганды среди населения создано специальное общество «Добровольный союз безбожников». Его представители, вооруженные лозунгом «Религия – опиум народа», творили бесчинства по отношению к верующим людям. В 1926 году местные советские органы закрыли мечеть «Науан Хазрет» в Кокшетау. На протяжении многих лет в здании находились различные учреждения, и только в 1989 году по просьбе народа оно было передано мусульманской общине.

На сегодня в регионе 377 дел прошли качественную экспертизу.

– Конечно, возникают определенные трудности, однако мы продолжим поисковые, исследовательские мероприятия. Это наш долг перед историей, перед погибшими людьми, – заключил Аманай Сейткасымов. – В будущем может быть создана сакральная карта объектов, связанных со временем репрессий, и открыт специальный музей.