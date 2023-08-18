«Золотая мина» в окрестностях Маралды

Проблемная зона
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Министерское разрешение на промышленную разведку золотоносного месторождения в сказочно красивом уголке Рудного Алтая спровоцировало нешуточный конфликт.

 

фото предоставлено ОО «Әділдік жолы»

«Оставьте нас в покое!»

«Казахстанская правда» уже рассказывала о протестах жителей Курчумского района c целью остановить все работы на золоторудном месторождении в районе села Маралды («Золотодобытчики», 9 июня 2022 года, «Возбуждено пять дел», 6 июня 2023 года). Напомним: население горного села в обращениях и петициях заявило об экологической «мине», которой, по убеждению людей, является проект освоения месторождения и строительства золотоизвлекательной фабрики.

Экологические проверки, проведенные в 2022–2023 годах, действительно установили неоднократные факты загрязнения рек и почвы.

В июле эскалация достигла опас­ной грани. Маралдинцы готовились к общественным слушаниям, назначенным местным акиматом по проекту «золотой» фабрики. Люди специально отложили все дела. И тут в селе появились приез­жие на черных «крутых» внедорожниках.

«Местных активистов, решивших показать журналистам засыпанные ручьи и стройку, встретили вооруженные мужчины, – сообщили жители Маралды в коллективном письме на имя акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева. – Тогда люди собрались возле вахтового поселка старателей, но им перегородили дорогу, начали угрожать, что дадут автоматную очередь».

Ситуация разворачивалась словно по сценарию из криминальных 1990-х: черные джипы, парни со «стволами»… Вот только общество за три десятилетия стало другим. Сельчане не отступили, не разделились, а потребовали, чтобы незва­ные гости с оружием покинули территорию округа. «Оставьте нас в покое!» – кричали женщины.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы, в Сети выложены красноречивые видеоролики. К слову, на общественные слушания по спорному проекту собрались сотни человек! В родное село съехались земляки со всех уголков республики, не пожалели времени. Неравнодушные люди организованно пришли на мероприятие в назначенный акима­том час, но… сельский аким заявил: слушания отменяются. Такое решение, мол, приняла компания-инвестор.

Тут даже комментировать нечего. Как резюмировал в соцсетях экоактивист Тимур Елеусизов, маралдинцам при жизни можно памятник ставить за то, какую выдержку и какое терпение они сохраняют, несмотря ни на что.

На днях в горном селе побывали восточноказахстанские активисты. Как сообщил руководитель филиала республиканской общественной организации «Әділдік жолы» Адиль Пшенов, он своими глазами увидел последствия индустриального освоения местности. В Маралды с населением около 500 человек живут в основном за счет пасек и скота. Здешние пчеловоды получают примерно 70 тонн меда с уникально высоким содержанием фруктозы. Продукт можно хранить и год, и два, и три – он остается прозрачным, не засахаривается. Такой мед собирают только с высокогорных лугов, где короткое интенсивное цветение, резкий перепад температур, кристальные родники и чистейший воздух. А еще все лето сельчане держат на джайляу скот. Для зимовки, которая здесь длится по полгода, заготавливают много сена. Местные просторные пастбища, сенокосы, чистые ручьи и реки – это не просто достопримечательные ландшафты. Это необходимость, без них животноводство в селе загнется.

– Здесь когда-то добывали руду, и до сих пор остались заброшенные шахты, – рассказал общественник. – Следы от техногенного вмешательства остаются на многие десятилетия. Сейчас по бумагам две компании ведут вроде бы разведку. Но реально масштаб такой, что следует говорить о промышленной добыче. Выкопан карьер, причем под него полностью срыли одну вершину. Карьер сделали в полутора километрах от села. Рядом на склонах после работ по разведке остались траншеи глубиной около метра.

Сейчас на фоне громкого конфликта после проверок департамента экологии компания приостановила разработку. Тем не менее у нее уже наготове новые шурфы для закладки взрывчатки. Примерно в полукилометре полностью обус­троена площадка под будущую фабрику: установлено ограждение, подведены электричество и гравийная дорога, возведено модульное здание общежития для вахтовиков, предусмотрены охрана, система видеонаблюдения… А еще словно в насмешку у дорожной обочины высится баннер с информацией о краснокнижных растениях – как раз на том самом месте, где замечательную горную флору снесли бульдозерами и экскаваторами.

– Предприятия перерыли практически весь массив, где маралдинцы испокон веку пасли скот и косили сено, – рассказал Адиль. – Через село протекает речка Маралиха, она вбирает семь ручьев, стекающих со склонов. Представляете, что будет, когда на горе выше населенного пункта заработает обогатительная фабрика с опасными химикатами?

Ходили, уговаривали

Проектная мощность предложенной золотоизвлекательной фабрики – 250 тыс. тонн руды в год. Технология – кучное выщелачивание, или извлечение драгоценного металла с помощью цианида. Измельченную и сложенную в кучи руду поливают химическим раствором на основе серной кислоты, полученный «бульон» накапливают в емкостях, отстаивают. И затем из него извлекают золото-серебряный сплав Доре. Срок эксплуатации месторождения – семь лет, площадь отведенного участка – 90,5 га. Стои­мость работ – 17 млрд тенге.

Всего одна, но красноречивая деталь: летом 2021-го участниками первичных общественных слушаний по данному инвестиционному проекту стали… пятеро человек. Компания объяснила такой «экс­клюзив» ковидными ограничениями – мол, широкий круг участников был под санитарным запретом.

– На общественных слушаниях, которые прошли в акимате села, присутствовали только сотрудники акимата, – рассказал общественник. – После представители ТОО ходили по домам, уговаривали разными способами, собирали подписи.

В июне 2022-го на очередных слушаниях по дальнейшему этапу проекта маралдинцы уже сорганизовались. Люди сполна прочувствовали соседство с промышленным карьером, тяжелой техникой, пылящими чуть ли не круглые сутки самосвалами. Сообщество не стало отсиживаться по домам, а активно выступило против строительства фабрики. Звучали опасения, что в родники, ручьи и реки попадут опасные отходы, пойдет загрязнение грунтовых вод.

– Во дворах скважины глубиной всего два метра, – отметил Адиль. – Питьевая вода практически на поверхности. Что будет, если в подземные воды начнут просачиваться стоки с цианидами?

По итогам общественных слушаний-2022 областной департамент экологии выдал отрицательное заключение. От инвестора потребовали предложить альтернативную технологию без применения опасных соединений. Кроме того, компанию обязали провести исследования всех видов местной руды и горной массы, а также смоделировать, куда и с какой интенсивностью будет разносить пыль при различных погодных условиях. Как подчеркнули в ведомстве, в целом у экологов не было законных оснований отказать инвестору в разрешении на разработку Маралихинского месторождения и строительство золотоизвлекательной фабрики.

В самом ТОО заверили: они действуют в рамках закона. По словам руководителя Анвара Рахимова, проектом предусмотрены внутренняя ливневая система с перехватом ливневых и талых вод, замкнутый цикл выщелачивающих растворов, контрольные скважины для мониторинга подземных вод, скрубберы для улавливания паров растворов цианида в гидрометаллургическом цехе, надежно изолированная от внешней среды промышленная площадка.

– Загрязнения не будет, – заверил руководитель. – Наоборот, мы создадим рабочие места.

…В этом году 19 июля планировались очередные общественные слушания по дальнейшему строительству горно-обогатительного предприятия. Чем закончилось мероприятие, уже сказано выше. Казнет взорвался, когда снятые маралдинцами ролики с вооруженными парнями и черными джипами попали в Сеть. «Беспредел», «криминальные разборки» – это самые мягкие из оставленных в соцсетях комментариев…

На сегодня, по данным областного департамента экологии, работы на объекте приостановлены. Проверки, проведенные в июне экологами, а также инспекторами управления государственного архитектурно-строительного контроля, выявили множество грубых нарушений. Инвестор, не имея нового экологичес­кого разрешения, вел строительство подъездной дороги к вахтовому поселку, самого поселка, высоковольт­ной линии, дробильно-сортировочного комплекса, технического водозабора и других объектов. По данному факту составлен протокол по части 3 ст. 462 Кодекса об административных правонарушениях РК (невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора). Предприятию грозит штраф от 100 до 200 месячных расчетных показателей, или от 345 до 690 тыс. тенге. Кроме того, выявлены факты загрязнения поч­вы, сверхнормативных выбросов, процедурные нарушения.

В мае маралдинцы не пожалели времени и приехали за 500 километров в Риддер на встречу с министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой. Глава ведомства лично разъяснила: у компании нет разрешения на промышленную разработку Маралихинского месторождения. Инвестор может заниматься только опытной добычей. Месяц назад представители сельчан снова побывали на приеме в Минэкологии и Мининдустрии...

Конфликт вокруг промышленного проекта в Курчумском районе давно вышел за пределы региона. Активно подключились всевозможные блогеры, представители неких общественных структур, десантировались вдруг общественники из Павлодара – видимо, в своей области проблем им мало… Публикации в СМИ напоминают информационные войны. Одни рассказывают о местных черных старателях и заказных протестах против легальной золотодобычи. Другие выкладывают данные о владельцах компании-инвестора и аффилированных лицах, интригуют чуть ли не политическим подтекстом.

Ситуация на самом деле патовая. Ясно, что сельчане настроены решительно, люди наотрез отказываются жертвовать экологическим благополучием. В свою очередь инвестор, уже по-крупному вложившийся в проект, конечно, не согласится его свернуть. Как заключила восточноказахстанская правозащитница, активистка Индира Какимова, район стал заложником ситуации, когда чиновники дали добро на проект, не выходя из кабинета.

– Печально, что те, от кого зависят важные решения, не думают о будущих поколениях, – отметила активистка. – Вместо великолепных лугов, джайляу, чистых рек, родников и величественных гор мы можем увидеть шлак, перерытые вершины, засохшие реки, погубленные краснокнижные растения. И не только можем увидеть – уже видим! Почему ради прибыли частной компании должна страдать экология края?

#соцсети #Конфликт #экология #золото #фабрика #Маралды #золотодобытчики

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