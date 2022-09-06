Золотой мост дружбы

В Уральске завершился международный фестиваль «Алтын көпір».

Цель уже ставшего традиционным фестиваля – установление тесных социально-культурных контактов с проживающими в приграничных областях России казахскими диаспорами посредством совместных мероприятий, оказание методической и организационной поддержки в изучении родного языка. С 2019 года «Алтын көпір», что в переводе означает «Золотой мост», проходит в формате лагеря. Постепенно к числу его участников добавились именно те, кто продвигает казахский язык и культуру среди земляков – учителя, кураторы, члены общественных объединений и казахских диаспор.

В этот раз Приуралье встречало представителей из нескольких регионов РФ. На торжественном открытии фестиваля состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между управлением культуры, развития языков и архивного дела Западно-Казахстанской области и меж­дународным сообществом «Қазақ тілі» по Оренбургской области, где проживает одна из крупнейших казахских диас­пор России.

Днем – диалоговые площадки с участием лидеров общест­венного мнения, встречи с историками, языковедами и представителями молодежных организаций, а вечером – дружеские матчи по волейболу, футболу и настольным играм, экскурсии по культурно-историческим объектам области, просмотр исторических фильмов про Казахстан под открытым небом. Гости фестиваля приняли участие в семинарах на темы «Ұлттық код – рухани жаңғыру негізі» и «Шежіре – ұлтық тарихтың бір тармағы», прошел тимбилдинг «На волне дружбы», обучились азам игры на домбре и народного прикладного творчества. Богатая культурная программа смогла по максимуму погрузить земляков в традиции предков.

Преподавателя кафедры изобразительного искусства и дизайна Западно-Казах­станского университета им. М. Утемисова Алию Есенгалиеву пригласили на фестиваль провести мастер-класс по кошмовалянию.

– Сегодня обучаю гостей фестиваля изготовлению бесшовной сумки из шерсти. За два часа можно сделать ее основу, а потом украсить на свой вкус бисером или пряжей. Из шерсти можно изготовить множество предметов одежды, быта, интерьера. Для казахов это ремесло – лицо нации. Я рада, что сейчас мы видим его возрождение, причем не только в Казах­стане. Этнодизайн настолько в тренде, что фелтинг (кошмоваляние) стал лицензируемым видом деятельности во многих странах.

Навыки изготовления тумара со знаком своего рода председатель правления самарской региональной общест­венной организации «Центр культуры «Казахи Самары», художественный руководитель казахских творческих коллективов Самарской области, имеющих звание «народный», Айгуль Жалелова с удовольствием передаст своим ученикам.

– Память о предках – неизменная часть каждого из нас. Думаю, такие панно обязательно будем делать в нашей школе, – говорит она.

Казахская воскресная школа «Ақ бұлақ» действует на базе центра внешкольной работы Самары. Занятия проходят по лицензированным программам по языку, быту и традициям казахского народа, а также народной хореографии. Уроки два-три раза в неделю, в основном – в выходные дни, их посещают около пятидесяти детей.

Айгуль Наримановна родом из Казахстана, большую часть жизни прожила в России. В рамках фестиваля она смогла пополнить багаж знаний по казахскому языку.

– Я преподаю язык в воскресной школе, – продолжает она. – Среди моих учеников есть ребята, которые стремятся свое будущее связать с Казахстаном, поэтому для них главное – освоить язык. Горжусь, что знания, полученные в нашей школе, стали для многих выпускников возможностью для соединения с исторической родиной. В Самарской области проводится много мероприятий, направленных на развитие казахской культуры и языка. В числе крупных совместных проектов можно назвать недавний международный конкурс «Таң шолпан», в котором приняли участие более десяти регионов России и Казахстана, фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой, международную олимпиаду по казахскому языку.

Среди гостей фестиваля были и те, для кого он стал сильнейшей мотивацией изу­чить язык предков.

– Мой прадедушка говорил и писал на казахском, читал Коран. Дедушка и бабушка свободно общались, мама, ее сестры и братья не говорят, но понимают. А наше поколение уже не говорит и не понимает, – рассказывает о своих корнях Екатерина Бакушева из Саратова. – Хочется передать детям язык и традиции. Конечно, несколько уроков в рамках фестиваля кардинально не изменят ситуацию с моим уровнем знания языка. Но этот толчок очень важен. В нашем лагере собралась замечательная команда. Есть участники из России, которые хорошо владеют казахским. Они и волонтеры, если мы не понимаем, переходят на русский, объясняют. Постепенно начинаешь вспоминать забытые слова, выражения, которые в разговорах с нами употребляли бабушка и дедушка. При изучении обязательно нужна практика: в семье, в национальных культурных центрах, на таких фестивалях.

Участники фестиваля делились опытом, как проводится работа по сохранению традиций и изучению языков.

– Нашему образцовому ансамблю казахского танца «Әйгерім» 25 лет, – рассказывает руководитель коллектива Асель Каримова. – Он дейст­вует при сибирском центре казахской культуры «Мөлдір», который объединяет казахскую диаспору в Омске уже 33 года. – Мы поем, танцуем, играем на национальных инструментах. Старейшины стараются общаться с молодежью на родном языке, казахский изучаем и через пес­ни. На фестивале считаю эффективными языковые курсы, какие-то методики возьму на заметку, чтобы детям было интересно на занятиях.

Завершилась насыщенная программа лагеря «Алтын көпір» общенациональным фестивалем «Тіл – тұтастық туы», на котором гости из приграничных регионов России представили несколько творческих номеров.