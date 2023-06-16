«Золотой Унитаз» Общество 16 июня 2023 г. 0:30 0 Условия конкурса по поручению «Пятого угла» составил Николай Веревочкин Внимание: конкурс рисунок Николая Веревочкина За взятку размеров рекордных, Коррупционеры, для вас Мы приз учредим переходный, Пардон, «Золотой унитаз». Заявки рассмотрим внимательно, Инспектор вы будь иль министр, Мы всех дорогих соискателей Включим непременно в «лонг лист». И радостно так, принародно Под громы литавр и фанфар Отвесит поклон благородно Купюрно-крылатый Икар. Он станет любимцем народным, Когда над своей головой Поднимет весомый, дородный Трофей – унитаз золотой. Поздравим хмельного от счастья Героя. А стражник седой Любезно на нежных запястьях Защелкнет наручник стальной. Но разве сравнится зарплата Со взяткой в магнитной руке? От нового лауреата Ждем новых рекордов в тенге. #конкурс #коррупция #Золотой унитаз