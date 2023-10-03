Золотой заплыв

Мы уже сообщали, что в воскресенье копилка сборной Казахстана пополнилась бронзовой медалью, которую принесла наша женская дружина (Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина) по стендовой стрельбе в команд­ных соревнованиях («трап»). Они пропустили вперед лишь команды из Китая и Индии.

Но в этот день только этими наградами выступления наших спортсменов не ограничились: мы взяли еще три «бронзы» и одно «серебро».

Так, наши девушки-мергены завоевали еще одну награду, но уже в индивидуальных состязаниях. Мария Дмитриенко в стендовой стрельбе стала треть­ей в «трапе», набрав 34 очка. Победительницей здесь с рекордом Азии и Азиатских игр оказалась китаянка Синьцю Чжан (47 очков), а на вторую ступень пьедестала поднялась ее соотечественница Цуйцуй Ву (43). Казахстанка Айжан Досмагамбетова с 27 очками заняла четвертое место.

Бронзовую медаль нам принес боксер Сагындык Тогамбай. Он бился за награды и олимпийскую лицензию в весовой категории до 92 кг и, дойдя до полуфинала, встретился с китайцем Сюэчжэнь Хан. Судьи единогласно присудили победу хозяину состязаний. Тогамбай в свою очередь завершил выступление на Азиаде, заняв третье место.

Третьей по силе командой континента на этих Играх стала женская сборная Казахстана по водному поло. В последней игре наши девушки разгромили соперниц из Узбекистана со счетом 16:8.

Единственную серебряную медаль в этот день нам принес Бекадил Шаймерденов. Он стал вторым в кураше (традиционный вид борьбы в Центральной Азии, который, по некоторым источникам, был зафиксирован на территории современного Узбекистана более 3 тыс. лет назад) в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке казахстанец бился за «золото» против Умида Есанова (Узбекистан), но уступил.

Вчера прошел очередной день летних континентальных Игр, где сразу же отметим выступление наших гребцов на байдарках и каноэ, которые принесли нам сразу пять наград, причем всех достоинств.

Так, мужская команда в составе Тимура Хайдарова и Сергея Емельянова завоевала золотые медали в гребле на каноэ на 500 м, показав время 1 минута 49.01 секунды. Наши гребцы опередили команду Японии (1:49.237) и соперников из Ирана (1:50.486). Это четвертая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских играх.

Казахстанские байдарочницы и каноистки выиграли две серебряные медали Азиады. В командных соревнованиях на каноэ-двойках на дистанции 500 м казахстанский дуэт Руфины Искаковой и Марии Бровковой завоевал «серебро», уступив лишь очень сильным китаянкам, которые являются олимпийскими чемпионками, а «бронзу» взяли спортсменки из Таиланда. В это же время в заезде байдарок-двоек на аналогичной дистанции (500 м) Ольга Шмелева и Ирина Подойникова также финишировали вторыми после китаянок, а бронзовыми призерами стали представительницы Узбекистана.

Еще две медали в гребле на байдарках и каноэ, но уже бронзовые нам принесли мужчины. Тимофей Емельянов был третьим в дисциплине MC1 (1 000 м), а Тубаев Кирилл занял третье место в дисциплине MK1 (1 000 м).

Бронзовую награду завоевала и защищающая честь страны в женской батутной гимнастике Виктория Бутолина, которая набрала в финале 52.600 балла. «Золото» и «серебро» в этом виде спорта у Чжу Сюэ Инь и Ху Йичень (Китай).

И еще одну «бронзу» нам подарили легкоатлеты в смешанной эстафете по бегу 4 × 400 м. Дмитрий Коблов, Александра Залюбовская, Давид Ефремов и Аделина Земс пробежали данную дистанцию за 3 минуты 24.85 секунды. Они финишировали третьими вслед за Бахрейном (3:14.02) и Индией (3:14.34).

Вчера могли у нас быть и другие награды, но не хватило совсем немного. Так, лекгоатлетка Дэйзи Джепкемей стала пятой в беге на 3 000 м с препятствия­ми, а Ольга Сафронова прибежала к финишу четвертой на дистанции 200 м. Тяжелоатлетка Карина Горичева заняла пятое место в весовой категории до 64 кг.

На сегодняшний день в активе сборной Казахстана 38 медалей: 4 золотые, 7 серебряных и 27 бронзовых наград.

А теперь немного о самых юных спортсменках сборной Казахстана, выступающих на 19-х Азиатских играх. Еркежан Сулеймен и Дильназ Ныгметжановой всего по 13 лет, они игроки сборной по хоккею на траве. Обе представляют область Жетысу.

– Я очень обрадовалась, когда получила приглашение на Азиатские игры. Также был страх, потому что это первое большое соревнование в моей жизни. Преодолеть тревогу помогла поддержка родителей. Старшие товарищи заботятся о нас, как о своих младших сестрах. Я мечтала носить эту форму, когда девушки постарше выступали в цветах сборной Казахстана. Моя мечта сбылась, – говорит Еркежан.

– Это командный вид спорта. Благодаря ему я нашла новых друзей и побывала во многих странах. Это моя первая Азиада. Главная мечта – стать первой чемпионкой мира из Казахстана, – отмечает в свою очередь Дильназ, которая занимается хоккеем на траве более семи лет. За это время ей удалось добиться немалых успехов. Сегодня она претендует на звание мастера спорта. Также она выигрывала звание лучшего молодого спортсмена.

Перед Азиатскими играми сборная Казахстана провела учебно-тренировочные сборы в Индии. Стоит отметить, что такие представители азиатского континента, как Индия, Китай и Япония, являются сильнейшими сборными мира по хоккею на траве. И на Азиаде очень высокий уровень конкуренции.

– Мы выбрали этих двух девушек и пригласили их на Азиатские игры, потому что думаем о будущем команды. Соревнования такого уровня дают бесценный опыт. Надеемся, что в будущем эти юные спорт­сменки будут вести сборную Казахстана к победам, – сообщил главный тренер женской сборной Казахстана по хоккею на траве Нуржан Бейбутов.

Отметим, что наша женская дружина одержала победу в стартовом поединке над командой Индонезии, обыграв ее со счетом 2:1.