Зов предков Свежий выпуск 29 мая 2023 г. 1:00 80 Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» провел фестиваль «Ботай пырағы-2023». фото музея-заповедника «Ботай» Центральное место на территории заповедника заняла выставка «Ботай – путь через тысячелетия». Гости музея-заповедника понаблюдали за процессом одомашнивания лошади, увидели, как предки чистили шкуры коней, изготавливали каменные диски, готовили кумыс. Кто-то попробовал своими руками сделать аналог старинных вещей, кто-то катался на лошади, а кто-то стрелял из лука или метал копье. В программе фестиваля значились также театрализованное представление «Зов предков», концертная программа, кино под открытым небом, шаманский обряд с файер-шоу и зажжение ботайского костра. – Мы попытались воссоздать образ жизни и быт людей, которые жили 6 тысяч лет назад – пояснил директор историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков. Захватывающие археологические открытия на территории Северного Казахстана привлекают все больше внимания. Так, например, в окрестностях Петропавловска археологи обнаружили остатки древней цивилизации, дающие новое представление об истории региона. Раскопки кургана «Березовский» дали основание считать, что когда-то здесь находилось сакское поселение. Руководитель центра по охране и использованию историко-культурного наследия СКО Ракат Мамбеталинов отметил, что завершение раскопок запланировано на 2023 год. В местечке Кызыл Оба Уалихановского района археологи обнаружили более двух десятков объектов с кирпичной архитектурой, включая мастерские с обжиговыми печами и технологическими площадками. Такие находки свидетельствуют о том, что древние мастера занимались формовкой, складированием и сортировкой кирпичей. Итоги исследований этого археологического объекта проанализированы на международном научно-практическом полевом семинаре «Qyzyl-Oba – Алтын Орданың киелі жері». Урочище Кызыл Оба теперь включено в список памятников республиканского значения. #культура #СКО #музей #наследие #история #фестиваль #заповедник #Ботай #Кызыл Оба #«Ботай пырағы-2023»