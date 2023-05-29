Центральное место на территории заповедника заняла выставка «Ботай – путь через тысячелетия». Гости музея-заповедника понаблюдали за процессом одомашнивания лошади, увидели, как предки чистили шкуры коней, изготавливали каменные диски, готовили кумыс. Кто-то попробовал своими руками сделать аналог старинных вещей, кто-то катался на лошади, а кто-то стрелял из лука или метал копье.

В программе фестиваля значились также театрализованное представление «Зов предков», концертная программа, кино под открытым небом, шаманский обряд с файер-шоу и зажжение ботайского костра.

– Мы попытались воссоздать образ жизни и быт людей, которые жили 6 тысяч лет назад – пояс­нил директор историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков.

Захватывающие археологические открытия на территории Северного Казахстана привлекают все больше внимания. Так, например, в окрестностях Петропавловска археологи обнаружили остатки древней цивилизации, дающие новое представление об истории региона. Раскопки кургана «Березовский» дали основание считать, что когда-то здесь находилось сакское поселение. Руководитель центра по охране и использованию историко-культурного нас­ледия СКО Ракат Мамбеталинов отметил, что завершение раскопок запланировано на 2023 год.

В местечке Кызыл Оба Уалихановского района археологи обнаружили более двух десятков объектов с кирпичной архитектурой, включая мастерские с обжиговыми печами и технологическими площадками. Такие находки свидетельствуют о том, что древние мастера занимались формовкой, складированием и сортировкой кирпичей.

Итоги исследований этого археологического объекта проанализированы на международном научно-практическом полевом семинаре «Qyzyl-Oba – Алтын Орданың киелі жері». Урочище Кызыл Оба теперь включено в список памятников республиканского значения.