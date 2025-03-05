Зовут в дорогу добрые дела

Мой звонок руководителю совета матерей ЭКЦ Римме Масыровой застал ее в Баку. Как оказалось, профессор Центра общеобразовательной и языковой подготовки Евразийского технологического университета находилась там по приглашению Гянджинского государственного университета для проведения мастер-класса для магистрантов.

– Отрадно, что между Казахстаном и Азербайджаном углубляется стратегичес­кое партнерство, основанное на исторических, культурных, экономических факторах. Как представитель научного сообщества всегда говорю, что наука не знает границ и сближает народы, – начала наш разговор Римма Рамазановна.

Стоит отметить, что свою научную и преподавательскую деятельность она совмещает с активной общественной работой в Ассамблее народа Казахстана. Возглавляемый ею совет матерей этнокультурного центра дунган Алматы сотрудничает с другими ЭКЦ и общественными организациями мегаполиса, поддерживая инициативы, направленные на укрепление межэтнического согласия и единства. К слову, об АНК как уникальном общественном институте, объединяющем более ста этносов, проживающих в Казахстане, она всегда рассказывает во время своих зарубежных командировок. К примеру, о многогранной работе ассамблеи она говорила с трибуны Университета Джорджа Вашингтона в США, где участвовала в представительном международном форуме.

Своей активной общественной и благотворительной деятельностью она снискала большое уважение в обществе. Ее знают как человека с большим серд­цем, который всегда помогает нуждающимся. В прошлом году в рамках акции «Дорога в школу» их совет матерей обеспечил не только канцелярскими товарами, но и одеждой более 500 детей из мегаполиса и

Алматинской области. Женщины не оставляют без внимания дома престарелых и инвалидов, детские дома, хосписы, кризис­ные центры.

– У меня в команде есть десять неравнодушных женщин, которые всегда поддерживают мои инициативы, – рассказывает Римма Масырова. – Мы стараемся организовывать для наших подопечных праздничные столы, чтобы подарить им позитивный настрой, так как они больше всего нуждаются в моральной поддержке. К примеру, в детских домах мы проводим мастер-классы по приготовлению дунганских блюд, вовлекая ребят в этот процесс. Привозим им фартуки, шапочки, перчатки, они делают нарезку, варят, жарят, окунаясь в семейную атмосферу. Мы убеждены, что очень важно проводить с детьми время, обучать их полезным навыкам и дарить внимание, которого так не хватает.

В кризисных центрах они также обучают женщин основам дунганской кухни. Стоит отметить, что совет матерей не остался в стороне и от всенародной помощи жителям областей, пострадавших от паводков весной прошлого года. Большую роль в этой работе сыграла безуп­речная репутация Риммы Рамазановны среди членов этнокультурного центра дунган.

– Не секрет, что многие дунгане занимаются торговлей. Это открытый народ, и стоит обратиться к ним за помощью – они всегда откликнутся. Мы собрали качественные добротные вещи, теплые одеяла, постельное белье, которые были необходимы нашим соотечественникам. Все наши тюки были аккуратно упакованы и подписаны, – вспоминает она.

Теперь имя нашей героини известно и далеко за пределами города, ей звонят люди из разных областей и благодарят за неравнодушие и отзывчивость. Римма Рамазановна убеждена, что именно в кризисные моменты раскрываются лучшие качест­ва казахстанцев: солидарность, доброта, искренняя готовность прийти на помощь.

На вопрос, где она черпает силы, чтобы совмещать работу и общественную деятельность, скромно отвечает, что ей стоит немного отдохнуть – как снова зовут дела, без которых она не мыслит свою жизнь.

Куратор совета матерей АНК Алматы Балажай Ардабаева отметила, что Римма Рамазановна – человек с большой буквы, она тот самый «Адал ззамат», которого можно определить по моральным качествам, поступкам и отношению к окружающим.

– Она не только живет по совести, но и вдохновляет своим примером других. Самое главное, что она чуткий человек, находящий для каждого доброе слово. Ее мягкий и теплый голос сразу располагает к себе не только детей, но и взрослых, – поделилась она своим мнением.

Неслучайно и то, что богатый профессиональный и жизненный опыт Риммы Масыровой вост­ребован в работе информационно-разъяснительной группы в рамках республиканского проекта «Салауатты сана», иницииро­ванного советом матерей АНК. Проект направлен на борьбу с такими социальными пороками, как наркомания, лудомания, домашнее насилие, вандализм, расточительство. Старшее поколение проводит профилактичес­кую работу, включая духовное воспитание молодежи, популяризацию национальных и семейных ценностей. Кстати, на днях Римма Рамазановна провела в Алматы семинар-тренинг «Роль женщин в укреплении семейных ценностей», направленный на повышение осведомленности о значимости традиций в воспитании подрастающего поколения.