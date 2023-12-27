Звезда оскароносного фильма "Паразиты" найден мертвым в Сеуле

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Актера из фильма "Паразиты" Ли Сон-гюна нашли мертвым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

 

Фото: из открытых источников

Звезду оскароносного фильма "Паразиты" Ли Сон-гюна обнаружили мертвым, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Актер Ли Сон-гюн, находившийся под следствием за употребление наркотиков, был найден мертвым в парке в Сеуле", — заявили в публикации.

Артиста нашли внутри автомобиля без сознания, говорится в материале.

Ли Сон-гюн приобрел международную известность после съемок в фильме "Паразиты".

Этот фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм" в 2020 году.

#смерть #кино #актер #Сеул #ЮжнаяКорея #Паразиты

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