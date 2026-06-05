Свыше 600 тыс. зрителей посетили гостеатры с начала года в Казахстане

Театр

Последовательное развитие театральной отрасли сопровождается мерами государственной поддержки, направленными на дальнейшее укрепление ее потенциала

Фото: Драмтеатр имени Калибека Куанышбаева

В Казахстане функционирует более 70 театров, из которых 59 являются государственными. В их числе 11 республиканских и 48 региональных театров. Данные показатели свидетельствуют о поступательном развитии театральной сферы и неизменно высоком интересе зрителей к сценическому искусству, отмечают в Минкультуры

Как отметил Глава государства, развитие театров является одним из важнейших показателей уровня культуры любой страны. Сегодня интерес к театральному искусству в Казахстане остается стабильно высоким, что подтверждается ростом зрительской аудитории и востребованностью новых постановок.

О положительной динамике свидетельствуют и итоги прошлого года. В 2025 году в государственных театрах состоялось 410 премьер, было организовано 539 гастрольных туров, в том числе 495 по Казахстану и 44 за рубежом. Всего за год было показано около 16 тысяч спектаклей, которые посетили 2 832 835 зрителей.

Активное участие отечественных театров в международных фестивалях и конкурсах также свидетельствует о поступательном развитии отрасли. В 2025 году отечественные деятели театрального искусства приняли участие в 101 международном фестивале и конкурсе, а также в 90 республиканских фестивалях и конкурсах. По итогам этих мероприятий 13 постановок казахстанских театров были удостоены наград в номинациях «Гран-при» и «Лучший спектакль».

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. С начала года государственные театры страны посетили 611 685 зрителей. За этот период было поставлено 197 новых спектаклей, из которых 146 основаны на произведениях отечественных авторов и 47 на произведениях зарубежных драматургов.

Наряду с развитием репертуара и премьерной деятельности казахстанские театры последовательно расширяют международное культурное сотрудничество. С начала года театрами организовано 106 гастролей, в том числе зарубежных – в России, Сингапуре и Турции. Также отечественные коллективы принимают участие в международных фестивалях и конкурсах, проходящих в России, Испании, Беларуси и Турции.

Так, режиссер театра «Астана Опера» был признан победителем в номинации «Лучший театральный режиссер» на XI церемонии вручения Международной театральной премии ТЮРКСОЙ, состоявшейся в Стамбуле. Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева со спектаклем «Romeo and Juliet» удостоен звания «Лучший спектакль» на XXVII Международном молодежном театральном фестивале в Санкт-Петербурге.

Последовательное развитие театральной отрасли сопровождается мерами государственной поддержки, направленными на дальнейшее укрепление ее потенциала. В текущем году Глава государства объявил о присвоении статуса «Национальный» Государственному академическому русскому драматическому театру имени Максима Горького, а также статуса «Академический» казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова.

#театр #зрители

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