Звезды дзюдо в Алматы

Соревнование прошло во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Для участия в первенстве зарегистрировались 17 клубов из Казахстана, Турции, Испании, Монголии, Франции, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии. Команды встречались друг с другом в каждой из пяти весовых категорий по круговой системе. Из мировых звезд дзюдо здесь выступили призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Азии.

Спортсмены, выступавшие от имени казахстанского клуба Jenys, завоевали почетную бронзовую медаль. В битве за третье место наша команда встретилась с клубом Lokomotiv Green Hill. Кубанычбек Айбекуулы (в весе до 66 кг), Аскар Наркулов (до 73 кг), Жансай Смагулов (до 73 кг), Тато Григалашвили (до 81 кг), Ерлан Шеров (до 90 кг) и Саба Инанешвили (свыше 90 кг) одержали чистую победу со счетом 3:0. До решающего поединка наш клуб Jenys смог одолеть представителей клубов Spanish Judo Car-Madrid, Stayki и Genco.

По итогам финальных поединков чемпионом турнира стал клуб Shevardeni, «серебро» у Hoji Sharif. Третью ступень пьедестала поделили клубы Jenys и Edelweiss.

Кроме того, по решению организаторов специальные призы были вручены спортсменам, признанным лучшими по итогам соревнований. Так, Тато Григалашвили был удостоен премии Бекета Махмутова и денежного приза в размере 10 000 долларов США за лучшую технику в номинации «Лучший дзюдоист».

Коте Капанадзе выиграл премию имени Кайрата Муканова в номинации «Лучший прием», Жансай Смагулов стал обладателем премии в честь Каната Байшулакова в номинации «За стремление к победе», Кубанычбек Айбекуулы удостоен наг­рады призера Олимпийских игр, чемпиона мира Елдоса Сметова, Дастан Жумажанов награжден премией чемпиона мира Максима Ракова, а также каждому из них было присуждено по пять тысяч долларов.

Напомним, что общий призовой фонд турнира Jenys Cup составил 100 тыс. долларов: 1-е место – 30 тыс., 2-е место – 20 тыс., два третьих места – по 10 тыс. долларов.

Следует отметить, что данные соревнования, организованные казахстанским спортивным клубом Jenys совместно с Федерацией дзюдо Казахстана, впервые проводились в нашей стране.